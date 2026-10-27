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Αντίδραση... αφεντικού και τώρα το εκτός έδρας «ρόδι»

ΓΗΠΕΔΟ

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Έβγαλε στο χορτάρι στοιχεία που δείχνουν ισχυρό χαρακτήρα και σωστή νοοτροπία

Το τελικό 4-1 επί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου κατέγραψε άλλη μια ευρεία επιτυχία για τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ, μετά το 6-0 επί της ΑΕΛ. Πέρα από τα πολλά γκολ, η ουσία για το συγκρότημα του Νίκου Παπαδόπουλου είναι ότι έβγαλε στο χορτάρι στοιχεία που δείχνουν ισχυρό χαρακτήρα και σωστή νοοτροπία.

Παρά το αρχικό ξαφνικό γκολ του Αμπρί στο 10’, το οποίο προήλθε από μια αμυντική αδράνεια, ο ΑΠΟΕΛ δεν έχασε την ψυχραιμία του. Αντίθετα, η αντίδρασή του ήταν άμεση, ανατρέποντας το σκηνικό πριν από την ανάπαυλα χάρη στα τέρματα των Πεδρόσο και Μπακασέτα. Η ανωτερότητα των γαλαζοκιτρίνων συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να σκοράρουν ακόμη δύο γκολ, με τους Μαρκίνιος και Πεδρόσο να σφραγίζουν τo τελικό 4-1. 

Η συγκεκριμένη επιτυχία πιστοποιεί τη δυναμική που αντλεί ο ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ. Οι γαλαζοκίτρινοι μετρούν πλέον τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο σπίτι τους, έχοντας το εξαιρετικό στατιστικό των 12 γκολ υπέρ και δύο κατά, σκοράροντας δηλαδή κατά μέσο όρο τέσσερις φορές ανά ματς.

Πέρα από τη σωστή αντίδραση των παικτών του και το επιθετικό κρεσέντο, ο Ελλαδίτης προπονητής κρατά τις πολύτιμες εσωτερικές λύσεις που παρουσίασε η ομάδα του. Οι Γκαρθία και Λημνιός ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά στα άκρα της άμυνας καλύπτοντας επάξια τις απουσίες των Σταφυλίδη και Σάστρε, αντίστοιχα, ενώ ο Μαντσίνι έδωσε σημαντικές βοήθειες με την επανεμφάνισή του στο αρχικό σχήμα.

Παράλληλα, ο Ντάλσιο λειτούργησε ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση, την ώρα που ο Μπακασέτας πρόσθεσε πολλή ποιότητα στη μεσοεπιθετική γραμμή με τη συνολική του παρουσία, πέραν του κρίσιμου τέρματος που σημείωσε.

Πλέον, στον ΑΠΟΕΛ στρέφουν το βλέμμα τους στην «ΑΕΚ Αρένα» και το ματς της ερχόμενης Κυριακής με την Ομόνοια Αραδίππου (19:00), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Εκεί όπου οι γαλαζοκίτρινοι καλούνται να σπάσουν το εκτός έδρας «ρόδι» (μετρούν δύο ήττες και δύο ισοπαλίες μακριά από τη Λευκωσία), ώστε να δώσουν πραγματική αξία στη δυναμική της έδρας τους.

Στις επιλογές του Παπαδόπουλου βρίσκονται οι Σάστρε και Σταφυλίδης, οι οποίοι εξέτισαν την τιμωρία των κίτρινων καρτών.

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