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Ρεκόρ εσόδων στο El clasico για τη Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ηττήθηκε στον αγώνα αλλά κέρδισε χρήματα

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να έχασε (1-2) από την Ρεάλ Μαδρίτης τη Κυριακή  (25/10), αλλά πέτυχε ρεκόρ στο «Καμπ Νόου». Ο σύλλογος, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketingregistrado  κέρδισε 19,1 εκατομμύρια ευρώ, 16% περισσότερα από τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2016.

 Ένας από τους βασικούς παράγοντες ήταν οι τιμές των εισιτηρίων, οι οποίες κατά μέσο όρο διαμορφώθηκαν στα 984 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 10% υψηλότερες από την προηγούμενη σεζόν. Επίσης στα εισιτήρια VIP η μέση τιμή έφτασε τα 2.727 ευρώ ανά εισιτήριο.

 Ακόμα το επίσημο κατάστημα του σταδίου ξεπέρασε τα 800.000 ευρώ σε έσοδα την Κυριακή, ένα ρεκόρ για μία μόνο αγωνιστική. 

 Επιπλέον, η ειδική συλλογή που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Τάιλερ, The Creator, έγινε η πιο επιτυχημένη μουσική συνεργασία του συλλόγου όσον αφορά τα έσοδα τόσο σε φυσικά καταστήματα όσο και σε ηλεκτρονικό εμπόριο.

 Εν τω μεταξύ, οι premium εμπειρίες που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα απέφεραν επιπλέον έσοδα ύψους σχεδόν 300.000 ευρώ. 

Κατηγορίες

La Liga

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