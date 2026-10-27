Το σχόλιο στο κανάλι της Ομόνοιας για τη φάση Ντουβέρν - Μιλίτσεβιτς: «Ξεκάθαρο, δεν υπήρχε χτύπημα»

To περιστατικό με τους Ντουβέρν και Μιλίτσεβιτς στον αγώνα της ΑΕΚ με την Ομόνοια, για το οποίο η ομάδα της Λάρνακας διαμαρτύρεται για τον λόγο που δεν έχει παρατηρηθεί από τον διαιτητή και το VAR ο παίκτης των πρασίνων (διαβάστε ΕΔΩ), σχολιάστηκε στο κανάλι της ομάδας της Λευκωσίας, OMONOIA TV, από τον πρώην διαιτητή και νυν αναλυτή φάσεων, Αντρέα Γεωργίου.

Όσα ανάφερε:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΕΚ – ΟΜΟΝΟΙΑ

39’: Δεν δόθηκε κάρτα στον Σαμπορίτ για κράτημα.

43’: Κάνενα χέρι-πέναλτι, η μπάλα βρίσκει στο στήθος του Σάτκα.

53’: Εδώ έπρεπε να δοθεί κίτρινη στον πάικτη της ΑΕΚ για φάουλ στον Μοντνόρ.

54’: Από το μακρινό πλάνο δημιουργείται η εντύπωση ότι ο Ντουβέρν κτυπά τον Μιλίτσεβιτς. Ωστόσο, από το πλάνο πίσω από την εστία που είναι πιο ξεκάθαρο και με καθαρό οπτικό πεδίο, βλέπουμε ότι ο Ντουβέρν προσπαθεί να ξεφύγει από το κράτημα που του κάνει ο Μιλίτσεβιτς και δεν υπάρχει κανένα κτύπημα. Δεν υπάρχει κτύπημα, ήταν μια κίνηση με το χέρι του Ντουβέρν για να ξεφύγει από το κράτημα του Μιλίτσεβιτς. Είναι ξεκάθαρο το πλάνο πίσω από την εστία. Για αυτό το VAR δεν παρέμβηκε.

57’: Σωστά δόθηκε έμμεσο γιατί είναι σκόπιμο παίξιμο από τον Βίκτωρος προς τα πίσω όπου βρίσκεται ο τερματοφύλακας.

69’: 2-0 από τον Λαγιούνι. Ελέγχθηκε για offside. Σωστά μέτρησε.

90’+4: Κάρτα εδώ είδε ο Βίκτωρος και ο Ολιβά. Προκλήθηκε σύγχυση ότι είδε κάρτα ο Φαμπιάνο. Έπρεπε να ξεχωρίσει τους παίκτες από τους υπόλοιπους πριν βγάλει τις κάρτες.

Αξιολόγηση: Ο αγώνας ήταν δύσκολος για τον διαιτητή. Δεν υπήρχαν σημαντικές ή δύσκολες αποφάσεις για να πάρει. Εφάρμοσε και ερμήνευσε σωστά τους νόμους του παιχνιδιού. Δεν διαχειρίστηκε σωστά τον αγώνα ως προς την αναγνώριση των φάουλ. Εκνεύρισε με αυτό τον τρόπο τους ποδοσφαιριστές. Στην επανέναρξη και το πλεονέκτημα ήταν σωστός. Στον πειθαρχικό έλεγχο έχασε δύο γεμάτες κίτρινες κάρτες σε παίκτες της ΑΕΚ. Επέδειξε μέτρια προσωπικότητα.

Βαθμός διαιτητή: 8.00, μία ικανοποιητική διαιτησία με σημαντικά σημεία προς βελτίωση.

Βαθμός VAR: 7.00, δεν χρειάστηκε να παρέμβει.