Οι αριθμοί που έδωσαν τη Χρυσή μπάλα στον Κέιν

Χάρι (Κέιν) ο νέος «βασιλιάς» της Ευρώπης. Ο Χάρι Κέιν είναι ο νέος κάτοχος της «Χρυσής Μπάλας», αυτης του 2026, του κορυφαίου ατομικού βραβείου, του πιο... πολυπόθητου στον κόσμο του ποδοσφαίρου , που διοργανώνεται εδώ και 70 χρόνια από το γαλλικό περιοδικό «France Football», του ομίλου Αμορί, που έχει στην κατοχή του την «L'Equipe».

Πρόκειται για μία έμπνευση του Γάλλου δημοσιογράφου, Γκαμπριέλ Ανό, και δίνεται στον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς, έπειτα από ψηφοφορία δημοσιογράφων. Στην αρχή, αναφερόταν μονάχα σε Ευρωπαίους παίκτες, όμως από το 1995 επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους και το 2007 σε όλους τους παίκτες από όλο τον κόσμο.

Ο Χάρι Κέιν έγινε ο πέμπτος-συνολικά- Άγγλος παίκτης και πρώτος από τον Μάικλ Όουεν το 2001, που κατακτά το βραβείο, που για πρώτη φορά κράτησε στα χέρια του επίσης ένας Άγγλος, ο Στάνλεϊ Μάθιους της Μπλάκπουλ το 1956.

Ο Άγγλος δεθνής επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, είχε μια σεζόν ρεκόρ πέρυσι όσον αφορά τα στατιστικά.

Στα 33 του χρόνια, ο Χάρι Κέιν κέρδισε τη «Χρυσή Μπάλα» για πρώτη φορά στην καριέρα . Ο Άγγλος επιθετικός, ο οποίος κέρδισε επίσης το «Χρυσό Παπούτσι», τερμάτισε μπροστά από τον Γάλλο Κιλιάν Μπαπέ και τον Ισπανό Λαμίν Γιαμάλ.

Παρόλο που δεν τα κατάφερε στα ημιτελικά του Champions League με την Μπάγερν Μονάχου (4-5 στον πρώτο αγώνα, 1-1 στον δεύτερο εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν) και στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αγγλία (1-2 εναντίον της Αργεντινής), ο Χάρι Κέιν είχε μια εξαιρετική σεζόν 2025-2026 από στατιστικής άποψης. Αυτή είναι μια αναδρομή στα πολυάριθμα ρεκόρ του που κάνει η γαλλική εφημερίδα «L ‘Equipe»:

*65 οι αγώνες που έπαιξε (5.220 λεπτά)- προσωπικό ρεκόρ για μια σεζόν (ισοβαθμισμένο με το 2020-2021)

*73 τα γκολ (1 γκολ κάθε 72 λεπτά)-προσωπικό ρεκόρ για μια σεζόν

* 8 οι ασίστ (1 ασίστ κάθε 653 λεπτά) - το ρεκόρ του είναι 19 (2020-2021)

*81 τα γκολ + ασίστ (καθοριστικός κάθε 64 λεπτά)- προσωπικό ρεκόρ για μια σεζόν

* 61 τα γκολ με την Μπάγερν Μονάχου

Τα 61 γκολ που σημείωσε ο Χάρι Κέιν στον σύλλογο την περασμένη σεζόν είναι το καλύτερο σύνολο για παίκτη στο τοπ 5 της Ευρώπης μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2014-2015 (επίσης 61).

* 12 τα γκολ με την Αγγλία

* 39 τα γκολ από ανοιχτό παιχνίδι

* 34 τα γκολ από στημένες φάσεις, συμπεριλαμβανομένων 20 πέναλτι

* Κέρδισε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Γερμανίας

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ