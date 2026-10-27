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Φιλική ήττα της Εθνικής Παίδων Κ-17 από την Ιαπωνία με 4-3

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Εθνική μας ομάδα Παίδων Κ-17 σε σημερινό φιλικό που έγινε στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας ηττήθηκε από την αντίστοιχη της Ιαπωνίας με  4-3.

Πολύ καλή η παρουσία από τους νεαρούς διεθνείς μας (ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο) και θα μπορούσαν να αποφύγουν την ήττα από μία πολύ καλή αντίπαλο.

Στο πρώτο ημίχρονο η Ιαπωνία προηγήθηκε με 2-0 (16’ και 17’ τα τέρματα) και η Κύπρος μείωσε στο 49ο λεπτό με τον Πάρη Κίμωνος. Στο 57ο λεπτό με πέναλτι η Ιαπωνία ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-1.

Στο 62ο λεπτό η Εθνική μας κέρδισε φάουλ και ταυτόχρονα αποβλήθηκε ποδοσφαιριστής της φιλοξενούμενης ομάδας. Το φάουλ εκτέλεσε ο Ντέμης Δημήτρης Μιχαήλ, η μπάλα βρήκε σε αμυντικό της Ιαπωνίας και κατέληξε στα δίκτυα, μειώνοντας σε 3-2 η Κύπρος.

Στο 69ο λεπτό η Κύπρος έφθασε στο 3-3 με τον Αργύρη Παναγιώτου, όμως η Ιαπωνία πήρε ξανά προβάδισμα στο 72ο λεπτό και το 4-3 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος.

Η Εθνική μας προετοιμάζεται ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-17 της UEFA.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Νίκος Νικολάου χρησιμοποίησε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Δημητρίου (46’ Βαρνάβα), Κουμή (46’ Μάκκουλας), Παναγή (46’ Επιφανίου), Χαραλάμπους (57’ Παναγιώτου), Μαθιός (46’ Χρίστου), Αγγελίδης (46' Κίμωνος), Μιχαήλ (63’ Γεωργίου), Γλαύκου (46’ Κουνούνης), Ρώσσος, Κασσιανίδης (63’ Λύτρας), Περδίου.

 

Πρεμιέρα την Παρασκευή

Η Εθνική μας θα αρχίσει τις υποχρεώσεις της για τα προκριματικά της UEFA την ερχόμενη Παρασκευή 30 Οκτωβρίου με αντίπαλο τα Νησιά Φαρόε.

Στη σημερινή πρεμιέρα του ομίλου μας, στον αγώνα που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Σωτήρας η Ρουμανία νίκησε τα Νησιά Φαρόε με 4-0.

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ΚΥΠΡΟΣEθνικη

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