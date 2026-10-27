ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το έκανε εύκολο γιατί ήταν αποφασισμένος

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Τα 19 γκολ μετά από εφτά αγώνες αποτελούν ένα πολύ καλό στατιστικό επιθετικό νούμερο για την ομάδα του Λοσάδα

Η εξόρμηση στην Πάφο, για να παίξει με την Καρμιώτισσα, έκρυβε κινδύνους για τον Απόλλωνα, ο οποίος όμως φρόντισε να κάνει εύκολη την αποστολή του από την αρχή. Και αυτό γιατί πολύ απλά ήταν αποφασισμένος και με υψηλό δείκτη σοβαρότητας.

Αυτό βγήκε και στο γρασίδι, έχοντας σε πολύ καλή μέρα και τον Μπράντον Τόμας που σκόραρε τρία γκολ και πλέον βρίσκεται στα τέσσερα γκολ, όσα και οι Όζμπολτ-Ροντρίγκες. Και όταν οι μεσοεπιθετικοί σκοράρουν, τότε έρχονται και μεγάλα σκορ. Τα 19 γκολ μετά από εφτά αγώνες αποτελούν ένα πολύ καλό στατιστικό επιθετικό νούμερο για την ομάδα του Λοσάδα, η οποία για πρώτη φορά δεν μάζεψε την μπάλα από το πλεκτό της.

Δεν πετάει στα σύννεφα ο Απόλλωνας αλλά σίγουρα είναι σε... ευφορία και θέλει αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Μπροστά του έχει τον εντός έδρας αγώνα με την Πάφο το Σάββατο (31/10), έχοντας διαθέσιμο τον Ασουνσάο ο οποίος επιστρέφει από τιμωρία. Όσο για τους Εσκρίτσε και Μαλεκκίδη που συμπλήρωσαν κάρτες, η λογική λέει πως θα εκτίσουν την τιμωρία τους απέναντι στον Ολυμπιακό για την 8η αγωνιστική.

Τέλος για τον Ροντρίγκες, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας, η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει μέσα στο 48ωρο.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όταν ο πόλεμος μετέτρεψε τα γήπεδα σε νοσοκομεία, αποθήκες και χώρους αντίστασης

Ελλάδα

|

Category image

Μεντιλίμπαρ και Λοπετέγκι υποψήφιοι για την Εσπανιόλ

La Liga

|

Category image

Ποια είναι... πλέον η σχέση του Εμπαπέ με την Κίνα!

La Liga

|

Category image

Ο Εσκρίτσε τρέχει σε υψηλές ταχύτητες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Άρσεναλ αποκλείστηκε από ομάδα που έχει 447 φορές μικρότερο μπάτζετ

Premier League

|

Category image

Xρυσό στο ομαδικό και αργυρό ο Ποντίκης στο Ταϊμπέι

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Τα βλέμματα σε Τούμπα και ΟΑΚΑ

Super League

|

Category image

Σε εφτά αγώνες την έπαθε σχεδόν όσες φορές τα τελευταία δύο χρόνια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θείος Γιαμάλ: «Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, πας να δεις τον Λαμίν και όχι τον Κέιν»

La Liga

|

Category image

Χάρι Κέιν: Μετά τη Χρυσή Μπάλα έρχεται και ο τίτλος του ιππότη; Τι λέει η Ντάουνινγκ Στριτ

Category image

Kόντρα στη Μπεσίκτας για επιστροφή στις νίκες ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

«Ένας μιτσής, Άη Νικόλα, Λεμεσιανός και... μία ομάδα στη Λεμεσό»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

O αποκλεισμός από ομάδα της 4ης κατηγορίας έφερε την απόλυση

La Liga

|

Category image

Το Σίγμα πήρε τους εντός έδρας του Παναθηναϊκού και αγώνες Basket League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαρούμενα και ήσυχα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη