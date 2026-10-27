Το έκανε εύκολο γιατί ήταν αποφασισμένος

Η εξόρμηση στην Πάφο, για να παίξει με την Καρμιώτισσα, έκρυβε κινδύνους για τον Απόλλωνα, ο οποίος όμως φρόντισε να κάνει εύκολη την αποστολή του από την αρχή. Και αυτό γιατί πολύ απλά ήταν αποφασισμένος και με υψηλό δείκτη σοβαρότητας.

Αυτό βγήκε και στο γρασίδι, έχοντας σε πολύ καλή μέρα και τον Μπράντον Τόμας που σκόραρε τρία γκολ και πλέον βρίσκεται στα τέσσερα γκολ, όσα και οι Όζμπολτ-Ροντρίγκες. Και όταν οι μεσοεπιθετικοί σκοράρουν, τότε έρχονται και μεγάλα σκορ. Τα 19 γκολ μετά από εφτά αγώνες αποτελούν ένα πολύ καλό στατιστικό επιθετικό νούμερο για την ομάδα του Λοσάδα, η οποία για πρώτη φορά δεν μάζεψε την μπάλα από το πλεκτό της.

Δεν πετάει στα σύννεφα ο Απόλλωνας αλλά σίγουρα είναι σε... ευφορία και θέλει αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Μπροστά του έχει τον εντός έδρας αγώνα με την Πάφο το Σάββατο (31/10), έχοντας διαθέσιμο τον Ασουνσάο ο οποίος επιστρέφει από τιμωρία. Όσο για τους Εσκρίτσε και Μαλεκκίδη που συμπλήρωσαν κάρτες, η λογική λέει πως θα εκτίσουν την τιμωρία τους απέναντι στον Ολυμπιακό για την 8η αγωνιστική.

Τέλος για τον Ροντρίγκες, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας, η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει μέσα στο 48ωρο.