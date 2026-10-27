ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Aρχίζει το Σάββατο (31/10) η νέα σεζόν στα Grassroots

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το ερχόμενο Σάββατο θα αρχίσει η μεγάλη παιδική γιορτή του ποδοσφαίρου

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της δράσης του ποδοσφαίρου Grassroots της ΚΟΠ για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026 – 2027.

Η μεγαλύτερη διοργάνωση της ΚΟΠ σε συμμετοχή ομάδων και ποδοσφαιριστών, θα αρχίσει το ερχόμενο Σάββατο 31 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί μέσα Μάϊου 2027.

Κάθε Σάββατο, σε πέντε επαρχίες θα διεξάγονται 550 αγώνες με τη συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών από 5 μέχρι 15 ετών σε 110 διαφορετικά πρωταθλήματα.

Όπως υποστηρίζει η φιλοσοφία της UEFA και υιοθετείται από όλες τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες, το σύνθημα στα παιδικά πρωταθλήματα είναι η χαρά της συμμετοχής και η διασκέδαση των παιδιών χωρίς άγχος με προκρίσεις και βαθμολογίες.

Σύμφωνα με το αρχείο της ΚΟΠ, στις φετινές διοργανώσεις θα λάβουν μέρος περισσότερες από δέκα χιλιάδες παιδιά από 140 Ακαδημίες και οι αγώνες θα γίνονται σε 55 αθλητικούς χώρους.

Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, όλα τα έξοδα, όπως μίσθωση γηπέδων, επαρχιακών υπεύθυνων, διαιτησίας (όπου είναι αναγκαίο) αλλά και πρώτων Βοηθών, θα καλύπτονται από την ΚΟΠ.

Χορηγοί των Πρωταθλημάτων Grassroots ΚΟΠ είναι τα Γαλακτοκομικά Λανίτης και η Α.Φ.Η.Σ.

Κατηγορίες

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Όταν ο πόλεμος μετέτρεψε τα γήπεδα σε νοσοκομεία, αποθήκες και χώρους αντίστασης

Ελλάδα

|

Category image

Μεντιλίμπαρ και Λοπετέγκι υποψήφιοι για την Εσπανιόλ

La Liga

|

Category image

Ποια είναι... πλέον η σχέση του Εμπαπέ με την Κίνα!

La Liga

|

Category image

Ο Εσκρίτσε τρέχει σε υψηλές ταχύτητες

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η Άρσεναλ αποκλείστηκε από ομάδα που έχει 447 φορές μικρότερο μπάτζετ

Premier League

|

Category image

Xρυσό στο ομαδικό και αργυρό ο Ποντίκης στο Ταϊμπέι

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Κύπελλο Ελλάδας: Τα βλέμματα σε Τούμπα και ΟΑΚΑ

Super League

|

Category image

Σε εφτά αγώνες την έπαθε σχεδόν όσες φορές τα τελευταία δύο χρόνια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θείος Γιαμάλ: «Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, πας να δεις τον Λαμίν και όχι τον Κέιν»

La Liga

|

Category image

Χάρι Κέιν: Μετά τη Χρυσή Μπάλα έρχεται και ο τίτλος του ιππότη; Τι λέει η Ντάουνινγκ Στριτ

Category image

Kόντρα στη Μπεσίκτας για επιστροφή στις νίκες ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

«Ένας μιτσής, Άη Νικόλα, Λεμεσιανός και... μία ομάδα στη Λεμεσό»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

O αποκλεισμός από ομάδα της 4ης κατηγορίας έφερε την απόλυση

La Liga

|

Category image

Το Σίγμα πήρε τους εντός έδρας του Παναθηναϊκού και αγώνες Basket League

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χαρούμενα και ήσυχα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη