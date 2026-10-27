Aρχίζει το Σάββατο (31/10) η νέα σεζόν στα Grassroots

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της δράσης του ποδοσφαίρου Grassroots της ΚΟΠ για την ποδοσφαιρική περίοδο 2026 – 2027.

Η μεγαλύτερη διοργάνωση της ΚΟΠ σε συμμετοχή ομάδων και ποδοσφαιριστών, θα αρχίσει το ερχόμενο Σάββατο 31 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί μέσα Μάϊου 2027.

Κάθε Σάββατο, σε πέντε επαρχίες θα διεξάγονται 550 αγώνες με τη συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών από 5 μέχρι 15 ετών σε 110 διαφορετικά πρωταθλήματα.

Όπως υποστηρίζει η φιλοσοφία της UEFA και υιοθετείται από όλες τις Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες, το σύνθημα στα παιδικά πρωταθλήματα είναι η χαρά της συμμετοχής και η διασκέδαση των παιδιών χωρίς άγχος με προκρίσεις και βαθμολογίες.

Σύμφωνα με το αρχείο της ΚΟΠ, στις φετινές διοργανώσεις θα λάβουν μέρος περισσότερες από δέκα χιλιάδες παιδιά από 140 Ακαδημίες και οι αγώνες θα γίνονται σε 55 αθλητικούς χώρους.

Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, όλα τα έξοδα, όπως μίσθωση γηπέδων, επαρχιακών υπεύθυνων, διαιτησίας (όπου είναι αναγκαίο) αλλά και πρώτων Βοηθών, θα καλύπτονται από την ΚΟΠ.

Χορηγοί των Πρωταθλημάτων Grassroots ΚΟΠ είναι τα Γαλακτοκομικά Λανίτης και η Α.Φ.Η.Σ.