Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (27/10) - Δέκα τυχεροί στη 2η κατηγορία

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, η κλήρωση του του ΤΖΟΚΕΡ υπό αριθμόν 3137 η οποία μοίραζε €1.000.000.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 7, 18, 29, 36, 44 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 1.

Στην πρώτη κατηγορία δεν βρέθηκε τυχερός, όμως υπήρχαν δέκα τυχεροί στη δεύτερη κατηγορία και θα πάρουν 100.000.

ΠΡΟΤΟ

Στην κλήρωση 3070 του ΠΡΟΤΟ ΟΠΑΠ οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι 9, 6, 0, 9, 8, 2 και 1. Λόγω μη εύρεσης επιτυχίας στην πρώτη κατηγορία, θα υπάρξει τζάκποτ για την επόμενη κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29/10/2026.