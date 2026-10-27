Σούπερ ευρωπαϊκό διπλό για τον Κεραυνό στη Βιέννη

Ο Κεραυνός Στροβόλου νίκησε με 85-83 την Αυστριακή VIENNA BC για την 4η αγωνιστική στον Δ' Όμιλο του FIBA Europe Cup 2026-27.

Η Εικόνα του Αγώνα:

Ο Κεραυνός ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Σάιμον Μιχαήλ στον άσσο, Givance και Allen στα γκαρντ και τους Flowers και Grimes στις δύο θέσεις των ψηλών.

Τα πρώτα λεπτά ήταν αναγνωριστικά για τις δύο ομάδες, με εκατέρωθεν λάθη και χαμηλό ρυθμό. Η Βιέννη εκμεταλλευόταν τις αλλαγές στην άμυνα και έβρισκε εύκολους πόντους από mismatch ενώ ο Κεραυνός είχε τους Givance και Flowers να μονοπωλούν την επιθετική προσπάθεια στα πρώτα λεπτά. Στο πεντάλεπτο, η Βιέννη προηγήθηκε με 12-11, με 7 πόντους του Langovic, ενώ σταδιακά άρχισε να κτίζει μια μικρή διαφορά 4-6 πόντων.

Η είσοδος των Gresham – Crockett στο ματς και η μετακίνηση του Flowers σε θέση small forward, έδωσε ύψος και ευχέρεια για καλύτερη άμυνα στην ομάδα του Στροβόλου, ενώ ο Τίγκας έδωσε 8 πολύτιμους πόντους από περιφερειακό σουτ και καλή άμυνα, στην καλύτερη φετινή του εμφάνιση σε μια περίοδο. Το δεκάλεπτο έκλεισε με 26-22 υπέρ του Κεραυνού.

Η Βιέννη ξεκίνησε τη 2η περίοδο με επιμέρους σκορ 7-0 σε μόλις 90 δευτερόλεπτα και επανήλθε στο προβάδισμα του αγώνα. Η κακή παρουσία του Κεραυνού συνεχίστηκε αφού το σερί διευρύνθηκε σε 14-0 (σκορ 36-26) μόλις σε 2 λεπτά αγώνα, ασχέτως του γεγονότος ότι είχε προηγηθεί time out του coach Κούνα για να κόψει τον ρυθμό του αντιπάλου.

Ο Κεραυνός άργησε αλλά αφυπνίστηκε και εκμεταλλεύθηκε το γεγονός ότι η Βιέννη είχε συμπληρώσει 5 ομαδικά φάουλ πολύ νωρίς, καταφέρνοντας σταδιακά να μειώσει στο σκορ, 40-38 στο 15’. Η ανάκαμψη του Κεραυνού συνεχίστηκε με Τίγκα, Flowers και Crockett να δίνουν λύσεις στην επίθεση και την ομάδα του Στροβόλου να ελέγχει το παιχνίδι. Στο ημίχρονο, το σκορ ήταν 48-47 υπέρ του Κεραυνού. Η Βιέννη μετά το 14-0 των πρώτων δύο λεπτών της περιόδου, σκόραρε μόνο 11 πόντους στα εναπομείναντα 8 λεπτά.

Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την εικόνα ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ντέρμπι. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ, με κλειστές και πιεστικές άμυνες. Ο Κεραυνός προηγήθηκε με 57-56 στο 24’ έχοντας τον Flowers ξανά σε πολύ καλή μέρα. Από πλευράς Βιέννης ο Langovic ταλαιπώρησε πολύ την άμυνα του Κεραυνού, όπως και οι Njie και Sherfield. Ο Τίγκας με δίποντο έδωσε προβάδισμα 62-60 στο 27’. Η περίοδος τέλειωσε με 67-70 για τον Κεραυνό, με τις ομάδες να συμβαδίζουν σε αριθμό ασίστ, αριθμό λαθών και ευστοχία, ενώ στα ριμπάουντ η Βιέννη είχε μια πολύ μικρή υπεροχή.

Στην απόλυτη και ρευστή ισορροπία, ήταν ξεκάθαρο ότι το καθαρό μυαλό και οι καλές επιλογές θα αποφάσιζαν το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Ο Βασίλης Κούνας επέλεξε να κρατήσει τον Τίγκα αρκετή ώρα στο παρκέ αφού ήταν πραγματικά εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου. O Givance έδειξε γιατί ήταν τόσο σημαντική η απουσία του στα προηγούμενα ματς, οργανώνοντας μαεστρικά το παιχνίδι και ο Κεραυνός διεκδικούσε με αξιώσεις μια μεγάλη νίκη στην έδρα ενός πολύ αξιόμαχου και διεκδικητικού αντιπάλου.

Με τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ από τον μετρ του είδους Crocket, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 77-76 στο 35'. Με σπουδαία ενέργεια του αρχηγού Μιχαήλ αύξησε τη διαφορά στο 82-76 στο 37’. Ο Flowers έλεγχε την εναέρια κυκλοφορία, στην απουσία του Crockett με διαδοχικά αμυντικά ριμπάουντ, που βοήθησαν τον Κεραυνό να αποφύγει πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Ο πάγκος του Κεραυνού επέλεξε ψηλό σχήμα για τα τελευταία λεπτά με Grimes, Crockett, Flowers και δικαιώθηκε με το σκορ στο 84-78 για τον Κεραυνό στα 67 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Με το σκορ στο 85-83 για τον Κεραυνό και 24 δευτερόλεπτα να απομένουν, η Βιέννη έδωσε φάουλ 2 βολών στον Flowers, ο οποίος αστόχησε και στις δύο. Ευτυχώς για τον Κεραυνό, δύο προσπάθειες των αυστριακών δεν βρήκαν στόχο και έτσι σφραγίστηκε μια τεράστιας σημασίας νίκη για τους Στροβολιώτες.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Crockett με 16 πόντους, 12 ριμπάουντ και 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Μοιράζεται τον τίτλο του καλύτερου με τον Τίγκα των 18 πόντων σε 22 λεπτά και τον Flowers των 19 πόντων και 6 ριμπάουντ. Grimes με 18 βαθμούς αξιολόγησης και Givance των 10 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 8 πόντων, συμπληρώνουν μια πεντάδα ιδιαίτερα διακριθέντων παικτών του Κεραυνού.

Κεραυνός (Βασίλης Κούνας): Γιανναράς, Givance 8 , Πασιαλής , Μιχαήλ 6, Στυλιανού , Κουμής, Τίγκας 18 , Flowers 19 , Allen 5, Crockett 16 , Grimes 11, Gresham 2

Vienna BC: Grant Sherfield 19, Aleksandar Langovic 17, Aleksa Novakovic 13, Nikola Jovanovic 10, Lukas Cvetkova 6, Barra Njie 5, Aron Stazic 5, Luka Kures 4, J.D. Muila 4