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Η αντίδραση της κινεζικής δημόσιας τηλεόρασης στη δημόσια συγγνώμη του Εμπαπέ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ένα σχόλιο του Κιλιάν Εμπαπέ αναφορικά με τον Μάο Τσετούνγκ όχι μόνο προκάλεσε σάλο στην Κίνα καθώς θεωρήθηκε προσβλητικό προς τη χώρα αλλά έφερε και άμεσες συνέπειες αφού αρκετές κινεζικές εταιρίες υποχρεώθηκαν να διακόψουν τη συνεργασία μαζί του.

Μετά από την τεράστια έκταση που πήρε το θέμα ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ έσπευσε να διορθώσει την κατάσταση και μέσω επίσημης δήλωσής του ζήτησε δημόσια συγγνώμη, τονίζοντας παράλληλα τον μεγάλο σεβασμό που τρέφει προς τον κινεζικό λαό, με την πρώτη αντίδραση να μην αργεί να έρθει.

Αυτή προήλθε από την κινεζική κρατική τηλεόραση, η οποία έστειλε μήνυμα τόσο στον Εμπαπέ όσο και στην ομάδα του, την Ρεάλ, και την ισπανική λίγκα. “Ακούμε τα λόγια του, αλλά παρατηρούμε τις πράξεις του ακόμα πιο προσεκτικά.

Ελπίζουμε ότι η La Liga, η Ρεάλ και ο ίδιος ο Εμπαπέ θα πάρουν πραγματικά τα μαθήματα από αυτό το περιστατικό, θα ζητήσουν ειλικρινή συγγνώμη και θα διορθώσουν τα λάθη τους”.

 

Πηγή: sport24.gr

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