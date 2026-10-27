Τρίτο ροζ φύλλο για την Πετρολίνα ΑΕΚ στο FIBA Europe Cup

Την τρίτη νίκη της σε τέσσερα παιχνίδια πέτυχε η Πετρολίνα ΑΕΚ κερδίζοντας εκτός έδρας με 85-69 τη ΜΖΤ Σκόπιε, για την 4η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Oι γηπεδούχοι έκανε καλύτερο ξεκίνημα με σερί επτά πόντων στα πρώτα δύο λεπτά, για να απαντήσει η Πετρολίνα ΑΕΚ με δικό της σερί, εννέα πόντων, που ολοκληρώθηκε στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου με το τρίποντο του Μάρκου (7-9).

Στο 8' νέο τρίποντο από τον Mucius έφερε τη διαφορά στους επτά πόντους (14-21), ενώ στο τέλος της περιόδου μειώθηκε στους τρεις (20-23) έπειτα από τρίποντο του Boshaleski στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στα αρχικά στάδια του δεύτερου δεκαλέπτου υπήρχε εναλλαγή στο σκορ, με τους κιτρινοπράσινους στο 19' να έχουν προβάδισμα επτά πόντων (40-47) μετά το δίποντο του Tate. Tόση ήταν και η διαφορά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, καθώς ακολούθησαν από ένα καλάθι για κάθε ομάδα, από τον Varner για τους γηπεδούχους και από τον McKinnis για τους φιλοξενούμενους.

Η Πετρολίνα ΑΕΚ κάνοντας ιδανική αρχή στο τρίτο δεκάλεπτο με τρίποντο του Μάρκου που έφερε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (42-52), κατάφερε με την πάροδο του χρόνου να ανοίξει κι άλλο την ψαλίδα του σκορ και στο τέλος της περιόδου ήταν μπροστά με 18 πόντους (53-71).

Πετυχαίνοντας να διατηρήσει την διαφορά ασφαλείας σε τέτοια επίπεδα και στο τέταρτο δεκάλεπτο, η ομάδα της Λάρνακας πήρε εν τέλει το ροζ φύλλο με σκορ 85-69.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-23, 42-49, 53-71, 69-85

MZT Skopje (Vasko Atanasov)

Farrakhan 14 (4), L. Stojanovski 9 (2), Andonoski 6, Vasilevski, Boshaleski 5 (1), Tadic 4, Varner 10 (1), Maslinko, V. Stojanovski 4, Krajinic 17

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Diggs 9 (2), Mucius 8 (1), Γιανναράς 3 (1), Βάρσος, Durham 17 (1), Tate 22 (1), Σάββα, Μάρκου 9 (3), McKinnis 11, Hunt 6