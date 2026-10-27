ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Eπιστροφή Σλούκα σε ματς της Euroleague ύστερα από 189 ημέρες!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Κώστας Σλούκας επιστρέφει στην 12άδα του Παναθηναϊκού για παιχνίδι της Euroleague ύστερα από έξι μήνες

Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει την 7η νίκη του στην Euroleague στο 8ο παιχνίδι της σεζόν με αντίπαλο την Aρμάνι Μιλάνο στο T-Center.

Τα φώτα της δημοσιότητας αναμένεται να στραφούν και στον Κώστα Σλούκα, ο οποίος βρέθηκε και πάλι στην 12άδα των «πρασίνων» για παιχνίδι της Euroleague ύστερα από 189 ημέρες.

Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε σε παιχνίδι της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν στις 21 Απριλίου 2026 και πιο συγκεκριμένα στην αναμέτρηση του playin κόντρα στη Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει της γαλλικής ομάδας με 87-79 και είχε πάρει το εισιτήριο για τα playoffs. Ο Κώστας Σλούκας είχε αγωνιστεί 20:34 λεπτά και είχε τελειώσει το παιχνίδι με 8 πόντους (2/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές), 5 ασίστ και 1 λάθος.

Έκτοτε δεν μπόρεσε να αγωνιστεί σε άλλο ματς της Euroleague καθώς παραμονές των playoffs με τη Βαλένθια είχε υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου με αποτέλεσμα να χάσει τη σειρά με την ισπανική ομάδα και να μην ήταν σε θέση να αγωνιστεί και στα επτά πρώτα ματς της φετινής σεζόν.

 

Πηγή: gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τεράστια έκπληξη στο Carabao Cup, η Άρσεναλ αποκλείστηκε από την 18η της 4ης κατηγορίας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύγισε την Αρμάνι και έμεινε στην κορυφή ο Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Η αντίδραση της κινεζικής δημόσιας τηλεόρασης στη δημόσια συγγνώμη του Εμπαπέ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Μυθική πρόκριση της Σεστάο Ρίβερ κόντρα στην Εσπανιόλ στο 120'

La Liga

|

Category image

Ο Ράτκλιφ αποφάσισε την πώληση των μετοχών του σε Λωζάνη FC και Νις

NBA

|

Category image

Σούπερ ευρωπαϊκό διπλό για τον Κεραυνό στη Βιέννη

Κύπρος

|

Category image

Επόμενος σταθμός για τον Χριστοδουλίδη το Abu Dhabi Grand Slam

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο ΤΖΟΚΕΡ (27/10) - Δέκα τυχεροί στη 2η κατηγορία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Τρίτο ροζ φύλλο για την Πετρολίνα ΑΕΚ στο FIBA Europe Cup

Κύπρος

|

Category image

Aρχίζει το Σάββατο (31/10) η νέα σεζόν στα Grassroots

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Αντίδραση... αφεντικού και τώρα το εκτός έδρας «ρόδι»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι αριθμοί που έδωσαν τη Χρυσή μπάλα στον Κέιν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το έκανε εύκολο γιατί ήταν αποφασισμένος

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ρεκόρ εσόδων στο El clasico για τη Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Το σχόλιο στο κανάλι της Ομόνοιας για τη φάση Ντουβέρν - Μιλίτσεβιτς: «Ξεκάθαρο, δεν υπήρχε χτύπημα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη