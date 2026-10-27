Επόμενος σταθμός για τον Χριστοδουλίδη το Abu Dhabi Grand Slam

Στο Άμπου Ντάμπι στρέφεται η προσοχή του Κύπριου τζουντόκα Πέτρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος συνεχίζει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις σε διεθνές επίπεδο, με επόμενο σταθμό το Abu Dhabi Grand Slam 2026, που θα διεξαχθεί από τις29 έως τις 31 Οκτωβρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τζούντο, ο Χριστοδουλίδης επιστρέφει στη δράση, επιδιώκοντας μια ακόμη αξιόλογη παρουσία απέναντι σε αθλητές υψηλού επιπέδου.

Ο Κύπριος πρωταθλητής θα αγωνιστεί στην κατηγορία των -66 κιλών, με τους αγώνες του να είναι προγραμματισμένοι για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, πρώτη ημέρα της διοργάνωσης. Το Abu Dhabi Grand Slam αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς του World Judo Tour της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους αθλητές από διάφορες χώρες του κόσμου και προσφέροντας σημαντικούς βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη.

Για τον Χριστοδουλίδη, η συμμετοχή στη διοργάνωση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη διεθνή αγωνιστική του πορεία, με στόχο τη βελτίωση της θέσης του στην παγκόσμια κατάταξη και την απόκτηση πολύτιμων εμπειριών ενόψει των επόμενων αγωνιστικών προκλήσεων.

Στην 41η θέση της ολυμπιακής κατάταξης

Ο Πέτρος Χριστοδουλίδης βρίσκεται στην 41η θέση της ολυμπιακής κατάταξης στην κατηγορία των -66 κιλών, έχοντας συγκεντρώσει 151 βαθμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο.

Η συμμετοχή του στο Abu Dhabi Grand Slam αποτελεί ακόμη μία σημαντική ευκαιρία για βαθμολογική ενίσχυση και βελτίωση της θέσης του, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για εξασφάλιση της πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Με σημαντικούς υποστηρικτές στην πορεία προς το Λος Άντζελες 2028

Με την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 να αποτελεί τον μεγάλο του στόχο, ο Πέτρος Χριστοδουλίδης συνεχίζει την αγωνιστική του πορεία, έχοντας την πολύτιμη στήριξη χορηγών και αθλητικών φορέων. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά του διαδραματίζουν η Allwyn Κύπρου και η Χαραλαμπίδης Κρίστης, ενώ παράλληλα ο Κύπριος τζουντόκα επωφελείται από τα προγράμματα #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη και Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028 της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Στην πορεία του αυτή έχει επίσης τη στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τζούντο, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

«Είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή να γνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι και οργανισμοί που πιστεύουν στις δυνατότητές του και στηρίζουν την προσπάθειά του. Αυτή η εμπιστοσύνη μου δίνει επιπλέον κίνητρο να συνεχίζω να δουλεύω σκληρά και να προσπαθώ για το καλύτερο σε κάθε διοργάνωση. Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξή τους και ελπίζω μέσα από τις εμφανίσεις μου να τους δικαιώσω», ανέφερε ο Πέτρος Χριστοδουλίδης.