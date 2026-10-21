Ο Λεμπρόν αποδοκιμάστηκε στη Νέα Υόρκη, αλλά έδειξε… επίπεδο-Η απάντηση σε οπαδό που τον «έψελνε»

Οι Σίξερς χάλασαν το πάρτι που έστησαν οι Νικς για την απονομή των δαχτυλιδιών των πρωταθλητών που έγινε πριν το τζάμπολ, νικώντας τους με 106-100 στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν».

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, στην πρώτη του επίσημη εμφάνιση με την ομάδα της Φιλαδέλφεια, είχε 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 34 λεπτά. Ο 41χρονος σούπερ σταρ άκουσε το κοινό των Νικς να τον αποδοκιμάζει σε κάθε ευκαιρία και μάλιστα να του φωνάζει ρυθμικά «Δεν σε θέλουμε!».

Πάντως ο «βασιλιάς» έδειξε το επίπεδό του με τις δηλώσεις που έκανε μετά το ματς δείχνοντας πως δεν κρατά κακία. «Ήταν μια σπουδαία βραδιά για τους φιλάθλους της Νέας Υόρκης. Είναι, βλέπετε... πάνω από 50 χρόνια. Κι εγώ το έχω ζήσει αυτό, σε μια φάση που στο Κλίβελαντ είχαμε να κατακτήσουμε κάποιον σημαντικό τίτλο για περισσότερα από 50 χρόνια. Οι φίλαθλοι δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτή τη στιγμή, δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτή την πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Χαιρόμαστε που είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε και να αγωνιστούμε σε μια τόσο ιστορική βραδιά, σε έναν ιστορικό χώρο, παίζοντας το άθλημα που αγαπάμε», τόνισε ο Λεμπρόν.

Πάντως στη διάρκεια του ματς δεν δίστασε να απαντήσει στα… «γαλλικά» σε έναν οπαδό που τον «έψελνε». «Δεν είμαι από τη δυτική ακτή, είμαι από το Οχάιο, μωρό μου; Τι στο διάολο λες;», ήταν η απάντηση που του έδωσε.