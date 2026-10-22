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Ο Γιάννης ξεχώρισε στο πρώτο βράδυ της νέας εποχής

ΓΗΠΕΔΟ

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Αλλά η πρεμιέρα είχε δυσκολίες

Με 35 πόντους συστήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο κοινό των Χιτ στην πρώτη επίσημη εμφάνισή του με τη νέα του ομάδα, όμως η πρεμιέρα της σεζόν δεν είχε την εξέλιξη που θα ήθελε η ομάδα της Φλόριντα.

Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν 131-106, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Έλληνας σούπερ σταρ προσπάθησε να κρατήσει το Μαϊάμι κοντά στο σκορ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν σημείωσε τους 21 από τους 35 πόντους του. Ολοκλήρωσε το ματς με 13/19 σουτ, 9/14 βολές, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 30 λεπτά.

Το μεγάλο πρόβλημα για τους Χιτ ήταν η περιφερειακή άμυνα και η τεράστια διαφορά στο τρίποντο. Η Μινεσότα πέτυχε 63 πόντους από τα 7,25 μ., την ώρα που το Μαϊάμι έμεινε στους 24, με 8/33 προσπάθειες. Παράλληλα, οι Τίμπεργουλβς κυριάρχησαν στα ριμπάουντ με 52-34. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο είχε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ Άντριου Γουίγκινς και Ντέιβιον Μίτσελ πρόσθεσαν από 11 πόντους και ο Κλέι Τόμπσον 10.

Το παιχνίδι άρχισε να ξεφεύγει για το Μαϊάμι σε ένα εξάλεπτο που ξεκίνησε στο τέλος της δεύτερης περιόδου και συνεχίστηκε στην τρίτη. Η Μινεσότα έτρεξε επιμέρους 23-7 και μετέτρεψε το οριακό προβάδισμά της σε 78-61. Οι Χιτ πλησίασαν ξανά στους οκτώ πόντους, όμως ακολούθησε νέο 45-23 των γηπεδούχων, την ώρα που το Μαϊάμι αστόχησε σε 11 από τα 12 τρίποντα που επιχείρησε στο συγκεκριμένο διάστημα. Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν ασταμάτητος με 45 πόντους, 10 ριμπάουντ και εννέα τρίποντα, ενώ ο ΛαΜέλο Μπολ πρόσθεσε 21 πόντους στο ντεμπούτο του με τη Μινεσότα.

Για τους Χιτ, το πρώτο δείγμα έδειξε πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει άμεσα ο Αντετοκούνμπο επιθετικά, αλλά και πόση δουλειά χρειάζεται ακόμη η ομάδα για να βρει ισορροπία γύρω του. Το Μαϊάμι γνώρισε τρίτη διαδοχική ήττα σε πρεμιέρα σεζόν και πλέον στρέφεται στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του, απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς.

sport-fm.gr

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