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Μεγάλες εμφανίσεις, εντυπωσιακά ντεμπούτα και θέαμα στην πρεμιέρα του NBA

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα έγιναν στα παιχνίδια της βραδιάς μέσα από ένα σύντομο ρεζουμέ

Γεμάτη θέαμα, μεγάλες ατομικές εμφανίσεις και αρκετά νέα πρόσωπα ήταν η βραδιά της πρεμιέρας στο NBA. Από τους 45 πόντους του Τάι Τζερόμ μέχρι τα δυναμικά ντεμπούτα των Άντονι Ντέιβις, Καουάι Λέοναρντ και Κέβιν Ντουράντ, το πρώτο δείγμα της νέας σεζόν πρόσφερε αρκετές ιστορίες.

Μάτζικ-Χοκς 125-132

Ο Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ πέτυχε 31 πόντους και ήταν ο πρωταγωνιστής των Χοκς, με Ντάισον Ντάνιελς και Τζέιλεν Τζόνσον να προσθέτουν από 20. Για το Ορλάντο ο Πάολο Μπανκέρο είχε 35 πόντους και 10 ασίστ, όμως η Ατλάντα έκλεισε καλύτερα το ματς.

Γουίζαρντς-Μπακς 128-116

Εντυπωσιακό ντεμπούτο για τον Άντονι Ντέιβις στην Ουάσινγκτον με 34 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Τρέι Γιανγκ είχε 20 πόντους και 13 ασίστ. Οι Γουίζαρντς έκαναν τη διαφορά στην τέταρτη περίοδο με επιμέρους 21-4.

Νετς-Χόρνετς 103-110

Ο Ναζ Ριντ άρχισε τη θητεία του στη Σάρλοτ με double-double 20 πόντων και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Γκρέισον Άλεν σημείωσε 21. Για το Μπρούκλιν ο Τζούλιους Ραντλ είχε 33 πόντους και ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ 26.

Ράπτορς-Μπουλς 135-92

Ο Καουάι Λέοναρντ επέστρεψε στο Τορόντο με 23 πόντους, όσους πέτυχαν και οι Σκότι Μπαρνς και Ιμάνουελ Κουίκλι. Οι Ράπτορς δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω στο σκορ και εκμεταλλεύτηκαν τα 27 λάθη του Σικάγο.

Γκρίζλις-Τζαζ 123-103

Βραδιά καριέρας για τον Τάι Τζερόμ, ο οποίος σταμάτησε στους 45 πόντους με 17/25 σουτ και έγραψε ρεκόρ πόντων παίκτη του Μέμφις σε πρεμιέρα. Οι Γκρίζλις ξέφυγαν ακόμη και με 27 πόντους και δεν απειλήθηκαν στο τέλος.

Πέλικανς-Πέισερς 120-123

Ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 30 πόντους, ενώ ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον επέστρεψε στην κανονική περίοδο έπειτα από 16 μήνες με 23 πόντους και 12 ασίστ. Οι Πέισερς ανέτρεψαν διαφορά οκτώ πόντων στην τελευταία περίοδο και πήραν το ματς στο φινάλε.

Ρόκετς-Μάβερικς 128-110

Κέβιν Ντουράντ και Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ πέτυχαν από 30 πόντους και οδήγησαν το Χιούστον, που έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +32. Ο Κούπερ Φλαγκ ξεχώρισε για το Ντάλας με 32 πόντους, ενώ ο Κάιρι Ίρβινγκ είχε 15 στην επιστροφή του.

 

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