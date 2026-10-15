Αντετοκούνμπο: «Έχουμε κάτι ξεχωριστό στο Μαϊάμι, ανυπομονώ να αρχίσει η σεζόν»

Για την εμφάνισή του: «Προφανώς όσο περισσότερο παίζω με τους συμπαίκτες μου και με την ομάδα, τόσο πιο άνετα νιώθω. Αυτό είναι το τρίτο μου παιχνίδι και απλά θα παίξω με όλη μου τη δύναμη. Ξέρετε, οι συμπαίκτες μου και το προπονητικό επιτελείο θέλουν να είμαι επιθετικός, να προσπαθώ να δημιουργώ φάσεις και αυτό είναι κάτι που θα συνεχίσω να κάνω. Μερικές φορές θα πετυχαίνει, άλλες φορές όχι. Αλλά, ξέρετε, περνάω καλά. Η ομάδα παίζει καλά ομαδικά. Η επίθεσή μας φαίνεται καλή. Αμυντικά, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε λίγο καλύτερη δουλειά, αλλά τα 145 πόντοι μου φαίνονται καλά».

Για τους φιλάθλους των Χιτ: «Μου αρέσει πολύ. Έχει πλάκα. Νιώθω γεμάτος ενέργεια, νιώθω ζωντανός. Σαν να έχω, πώς το λένε; Μια μικρή νευρικότητα. Ξέρεις, όπως κάθε φορά που παίζω μπροστά σε νέο κοινό που δεν με έχει δει να παίζω ή που με έχει δει να παίζω, αλλά από την άλλη πλευρά, τώρα είμαστε στην ίδια πλευρά. Οπότε είναι απλά διασκεδαστικό να είμαι εκεί έξω, ξέρεις, να κάνω αυτό που κάνω, να δημιουργώ φάσεις. Μερικές φορές κάνω μερικές υπέροχες φάσεις. Αλλά είναι επίσης ωραίο να γνωρίζεις τους οπαδούς, να βλέπεις πώς αντιδρούν».

Για το αν η καλή ατμόσφαιρα και η χημεία που έχει μια ομάδα στην preseason μπορούν να τη βοηθήσουν και στην κανονική περίοδο: «Σίγουρα μεταφέρεται. Νιώθω ότι η χημεία μας είναι στα υψηλότερα επίπεδα. Προφανώς, μπορεί να γίνει καλύτερη. Αλλά έχουμε τόσο καλούς παίκτες που προσπαθούν να κάνουν το σωστό και που ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον. Οπότε δεν έχει σημασία ποιος παίζει, οι παίκτες θα βγουν στο γήπεδο, θα δώσουν ό,τι έχουν, θα παίξουν σκληρά. Είναι διασκεδαστικό να είσαι μέλος μιας τέτοιας ομάδας. Νομίζω ότι έχουμε κάτι ξεχωριστό, αλλά πρέπει να μείνουμε έτσι, σαν να μην έχουμε κάνει ακόμα τίποτα - είναι μόνο η προετοιμασία, η σεζόν δεν έχει καν ξεκινήσει, αλλά έχουμε μια υπέροχη ομάδα και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι καλοί άνθρωποι, καλοί συμπαίκτες. Δεύτερον, είναι καλοί παίκτες και έχουμε μια υπέροχη ομάδα».

Για την προσαρμογή του στην ομάδα: «Πιστεύω ότι όσο περισσότερο παίζω, τόσο πιο άνετα θα νιώθω. Είναι προφανές, αλλά είμαι καλά. Βρίσκομαι σε καλή κατάσταση. Οι συμπαίκτες μου μου λένε τι χρειάζονται από εμένα. Ο προπονητής και το προπονητικό επιτελείο, ξέρεις, μου μιλάνε συνεχώς. Απλά, ξέρεις, θέλω να ξεκινήσει η σεζόν, θέλω να μπορέσω, ξέρεις, να βάλω τα πράγματα σε κίνηση. Είναι απλά... είναι προετοιμασία. Προφανώς, παίζω σκληρά, προσπαθώ να παίζω σκληρά όποτε μπορώ. Αλλά εξακολουθεί να είναι προετοιμασία. Θέλω να ξεκινήσει η κανονική σεζόν».