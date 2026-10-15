UEFA: «Ήταν πέναλτι του Ρέλβας στον Άλισον»

Η επιτροπή ειδικών διαιτησίας της UEFA που εξετάζει τις αποφάσεις VAR στους αγώνες του Champions League, εξήγησε σήμερα (15/10) ότι ήταν σωστή απόφαση, ο καταλογισμός πέναλτι από τον Κρις Κάβαχαν, έπειτα από παρέμβαση του VAR (Στιούαρτ Άτγουελ), στο αγώνα της Σαχτάρ Ντόνετσκ με την ΑΕΚ (3-1) στο Λονδίνο. Πρόκειται για τη φάση που ο Ρέλβας ανακόπτει τον Άλισον στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ στο 34ο λεπτό.

«2η Αγωνιστική: Σαχτάρ εναντίον ΑΕΚ (14/10/2026)

34' Ανατροπή απόφασης: Καταλογισμός πέναλτι

Παίκτης της ΑΕΚ, με τον αριθμό 44, ανέτρεψε αντίπαλο στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιτροπή της UEFA.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για επιλεγμένες τεχνικές επεξηγήσεις σχετικά με τη χρήση του VAR.

Οι επεξηγήσεις αυτές συντάσσονται από τους αρμόδιους ειδικούς διαιτησίας και, σε σημαντικές φάσεις, συνοδεύονται από εικόνες ή βίντεο, με στόχο την αποσαφήνιση και την καλύτερη κατανόηση των αποφάσεων των διαιτητών.

ΑΠΕ