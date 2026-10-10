Σίλβερ: Προχωράμε το σχέδιο «NBA Europe»

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, μίλησε στο CNBC και αναφέρθηκε στο μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, σχετικά με μία νέα ευρωπαϊκή λίγκα, αλλά και την EuroLeague. Ο Σίλβερ επεσήμανε, ότι ο σχεδιασμός του NBA Europe εξελίσσεται κανονικά, ενώ παράλληλα τόνισε πως ελπίζει και πιστεύει, ότι θα υπάρξει η «χρυσή τομή» με την EuroLeague, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«Θεωρώ υπερβολικό να χαρακτηρίσουμε την κατάσταση ως μία «δύσκολη φάση». Εννοώ ότι η σχέση μας με την EuroLeague παρουσιάζει διακυμάνσεις. Στην παρούσα φάση, η EuroLeague είναι το διακρατικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Επιπλέον, υπάρχουν εθνικά πρωταθλήματα σε κάθε χώρα και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχουν 1.200 επαγγελματικοί σύλλογοι στην Ευρώπη. Επομένως, η EuroLeague είναι η κορυφαία διοργάνωση αυτήν την στιγμή. Εμείς προχωράμε με το εγχείρημα που ονομάζουμε «NBA Europe» και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία με την EuroLeague. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε».