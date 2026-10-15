Η Σάκκαρη έμαθε αντίπαλο στα προημιτελικά του Wuhan Open

Έμαθε την αντίπαλό της στα προημιτελικά του Wuhan Open η Μαρία Σάκκαρη!

Η Ελληνίδα τενίστρια πήρε την πρόκριση από τη φάση των «16» μετά από τη νίκη της κόντρα στη Μία Ποχάνκοβα, ενώ πλέον γνωρίζει ποια θα είναι εκείνη που θα βρεθεί στον δρόμο της, στην προσπάθειά της να βρεθεί στα ημιτελικά.

Ο λόγος για την 25χρονη Πολωνή, Μάγια Χβαλινσκα, η οποία επιβλήθηκε 2-0 σετ (6-4, 6-1) της Αμερικανίδας, Ίβα Γιόβιτς.

Η επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη βρίσκεται στο νούμερο 22 της παγκόσμιας κατάταξης και για να φτάσει μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης που διεξάγεται στη Γουχάν της Κίνας, απέκλεισε κατά σειρά Σερίφ (2-0 σετ), Μπούζκοβα (2-1 σετ) και Γιόβιτς.

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που η Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με την Χβαλίνσκα, με τις δυο τους να έχουν πανηγυρίσει από μία νίκη.

sport-fm.gr