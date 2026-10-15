Τσεκάρει την περίπτωση του Σάντσο η Χετάφε

Μια δύσκολη περίπτωση ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου δουλεύει από τώρα η Χετάφε.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν διεθνή Μέσα, ο ισπανικός σύλλογος έχει προσεγγίσει τον Τζέιντον Σάντσο και μάλιστα του έχει καταθέσει επίσημη πρόταση συνεργασίας, εκφράζοντάς του την επιθυμία του να τον εντάξει στο ρόστερ του τον ερχόμενο Γενάρη.

Ο 26χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός, που έχει δει τα τελευταία χρόνια την καριέρα του να παίρνει την... κάτω βόλτα, κυκλοφορεί ως ελεύθερος από τον περασμένο Ιούλιο, όταν και αποδεσμεύτηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται στα δημοσιεύματα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εξετάζει με το περιβάλλον του την πρόταση της Χετάφε, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε ανοικτές διαπραγματεύσεις.

sport-fm.gr