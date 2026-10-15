Το πιστοποίησε και με γκολ

Μάλιστα, το τέρμα του Γάλλου μεσοεπιθετικού ήταν αρκετό για την ομάδα της Λεμεσού για να πανηγυρίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Ο 29χρονος, με παρουσία σε διάφορες ομάδες, όπως Σαμπντόρια, Λέτσε, Μπορντό, Ρεμς, έκανε με μεμιάς τη διαφορά στην ΑΕΛ, με την ποιότητά του να φαίνεται σε σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κρατήσει μπάλα και να οργανώσει το παιχνίδι της ΑΕΛ. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο Ούγκο Μαρτίνς τον έχει χρησιμοποιήσει σε όλα τα φετινά παιχνίδια, με τον Γάλλο να καταγράφει το απόλυτο των 450 λεπτών σε πέντε αγωνιστικές. Πλέον, η συνεισφορά του Ουντέν δεν περιορίζεται μόνο στο οργανωτικό κομμάτι της ΑΕΛ αλλά διευρύνεται και στο σκοράρισμα. Η ελπίδα όλων στην ομάδα είναι πως αυτό το γκολ είναι το πρώτο από τα πολλά.