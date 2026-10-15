Εθνική Ελλάδας: Sold out σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια για το ματς με την Ολλανδία!

Απίστευτη ανταπόκριση από τον κόσμο της Εθνικής Ελλάδας για το μεγάλο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.

Τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΕΠΟ, περίπου 2.500, για τους Έλληνες φιλάθλους εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα από τη στιγμή που τέθηκαν σε κυκλοφορία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη «γαλανόλευκη».

Η ζήτηση ήταν τεράστια από τα πρώτα λεπτά και οι διαθέσιμες θέσεις για το παιχνίδι της 13ης Νοεμβρίου στο Johan Cruijff ArenA έγιναν ανάρπαστες. Το ελληνικό κοινό έδειξε για ακόμη μία φορά ότι θέλει να βρίσκεται δίπλα στην Εθνική, αυτή τη φορά σε ένα από τα πιο απαιτητικά εκτός έδρας παιχνίδια της League A του UEFA Nations League.

Το νέο sold out αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν συνδυαστεί με όσα είχαν προηγηθεί πριν από λίγες ημέρες στην Τούμπα. Τα παιχνίδια της Εθνικής με την Ολλανδία και τη Γερμανία είχαν επίσης οδηγήσει σε δύο συνεχόμενα sold out, με τον κόσμο να γεμίζει το γήπεδο και να δημιουργεί έντονη ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ

Ολλανδία-Ελλάδα: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που διατέθηκαν για τους φιλάθλους της Εθνικής Ομάδας ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με την Ολλανδία, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ, για την 5η αγωνιστική της League A του UEFA Nations League.

Πρόκειται για ακόμη ένα διαδοχικό sold out από τους φίλους της Εθνικής, οι οποίοι έχουν αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα, καθώς είχαν εξαντλήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τα εισιτήρια, τόσο για τους εντός έδρας αγώνες με την Ολλανδία και τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη, όσο και για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ.

Η Εθνική Ομάδα θα έχει, για ακόμη μία φορά, στο πλευρό της τον κόσμο της, αυτή τη φορά στο Johan Cruijff ArenA του Άμστερνταμ, όπου οι φίλαθλοι θα στηρίξουν τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους διεθνείς σε ένα ακόμη σημαντικό ραντεβού στο UEFA Nations League.

sport-fm.gr