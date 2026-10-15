ΒΙΝΤΕΟ: Το μαλλί που έγινε θρύλος πέρασε στην ιστορία - Ο Βαλντεράμα ξύρισε το κεφάλι του

Τη δεκαετία του ’90, η εθνική ομάδα της Κολομβίας συγκαταλεγόταν στις ανερχόμενες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, διαθέτοντας ένα σύνολο γεμάτο ταλέντο. Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που ξεχώριζαν ήταν ο Φαουστίνο Ασπρίγια, ο οποίος έκανε σπουδαία καριέρα στη Νιούκαστλ, αλλά και ο Κάρλος Βαλντεράμα.

Ο τελευταίος ήταν ένας κλασικός οργανωτής παλαιάς κοπής, με εξαιρετική σχέση με την μπάλα και την ικανότητα να δημιουργεί ξεχωριστές στιγμές μέσα στο γήπεδο. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι ποδοσφαιρικές του αρετές που τον έκαναν να ξεχωρίζει, καθώς το χαρακτηριστικό ξανθό, σγουρό μαλλί του είχε γίνει το σήμα κατατεθέν του. Δεν ήταν, άλλωστε, συνηθισμένο θέαμα ένας ποδοσφαιριστής με τέτοια αφάνα να «χορεύει» με την μπάλα στα πόδια.

Η χαρακτηριστική του αφάνα είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας του. Όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος τον περασμένο Απρίλιο, εν όψει του Μουντιάλ του 1994 στις ΗΠΑ, του προσφέρθηκαν δύο εκατομμύρια δολάρια για να κουρευτεί, ωστόσο εκείνος απέρριψε την πρόταση χωρίς καν να το σκεφτεί.

Ο Βαλντεράμα, που διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε μια σημαντική αλλαγή στην εμφάνισή του.

«Νομίζω πως έφτασε η στιγμή», είχε δηλώσει σε ένα βίντεο που ανέβασε, ποζάροντας στο μπάνιο του σπιτιού του με φανέλα του Ντιέγκο Μαραντόνα. Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστοι πίστευαν ότι στα 65 του χρόνια θα έπαιρνε την απόφαση να αποχωριστεί τις χαρακτηριστικές μπούκλες που αποτελούσαν σήμα κατατεθέν του σε όλη του τη ζωή.

Ο Βαλντεράμα, ωστόσο, έκανε πράξη όσα είχε προαναγγείλει. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται μαζί με τη σύζυγό του, Ελβίρα Ρεδόνδο, η οποία ανέλαβε την κουρευτική μηχανή και του ξύρισε εντελώς το κεφάλι.

Ο Βαλντεράμα συνόδευσε το βίντεο με ένα σύντομο μήνυμα προς τους ακολούθους του, εντείνοντας την περιέργεια γύρω από την απόφασή του. «Λαέ μου, σήμερα είναι η μέρα», έγραψε στο Instagram, προσθέτοντας το hashtag #TodoBienTodoBien («Όλα καλά»), χωρίς να αποκαλύψει τι τον οδήγησε σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια, με πολλούς χρήστες να ελπίζουν πως το ξυρισμένο κεφάλι του Κολομβιανού ήταν αποτέλεσμα κάποιου αστείου ή δημιουργίας τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, αρκετές γνωστές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου έσπευσαν να σχολιάσουν την απόφασή του.

Ανάμεσά τους βρέθηκε και ο Ρενέ Χιγκίτα, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας της Κολομβίας, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του τόσο με τις εντυπωσιακές επεμβάσεις του όσο και με τα χαρακτηριστικά μακριά, σγουρά μαλλιά του.

«Πιμπέτε, ο όμορφος παραμένει όμορφος. Σου πηγαίνει, φίλε!», έγραψε ο Χιγκίτα κάτω από το βίντεο, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερα από 22.000 σχόλια στον επίσημο λογαριασμό του Βαλντεράμα.

athletiko.gr