Ομπράντοβιτς: «Σαν αδέλφια με τον Ιτούδη... διαφορετικό το παιχνίδι από τη ζωή»

Ως αήττητος (5-0) υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή (16/10, 21:15) στο Telekom Center Athens, σε έναν αγώνα που όρθιοι στους δύο πάγκους θα βρίσκονται οι επί σειρά ετών συνεργάτες στο «τριφύλλι», ο νυν τεχνικός των «πρασίνων» Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς και ο νυν προπονητής των Ισραηλινών Δημήτρης Ιτούδης. Οι δυο τους είχαν οδηγήσει σε αναρίθμητους τίτλους την «πράσινη» αυτοκρατορία των αδελφών Γιαννακόπουλων, αλλά στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της φετινής Euroleague, ενδιαφέρονται μόνο για το καλό της δικής τους ομάδας.

«Γνωρίζετε τη σχέση μου με τον Δημήτρη (σ.σ. Ιτούδη) και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να την επαναλάβω. Είμαστε πολύ κοντά, σαν αδέλφια. Το παιχνίδι είναι κάτι διαφορετικό από τη ζωή,» σχολίασε σχετικά ο «Ζοτς».

Ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει στους Ναν, Σλούκα και Ρογκαβόπουλο, ενώ πριν τον αγώνα με τη Χάποελ θ' αποφασιστεί αν θ΄ αγωνιστεί ο Ιζαάκ Μπόνγκα.

Αναλυτικά, ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επισήμανε για την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ:

Στην ερώτηση αν ο αγώνας Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ αποτελεί "μάχη" φιλοσοφίας, ο «Ζοτς» υπογράμμισε: «Όχι, δεν νομίζω ότι πρόκειται για μάχη φιλοσοφίας. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να προσέξουμε τα πάντα σε ένα παιχνίδι μπάσκετ, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, όπως κάνουμε σε κάθε αγώνα. Η Χάποελ διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, τόσο στην περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι. Μπορούν να απειλήσουν μέσα από το pick and roll, αλλά και στο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Έχουν πολλές δυνατότητες. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσουμε από την άμυνά μας, χωρίς καμία αμφιβολία. Παράλληλα, όμως, οφείλουμε να προσέξουμε και την επίθεσή μας. Αν παίξουμε καλή άμυνα, πρέπει να τρέξουμε στο γήπεδο και να προσπαθήσουμε να βρούμε εύκολους πόντους.

Για τους τραυματίες ο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε: «Ο Μπόνγκα δεν αγωνίστηκε απέναντι στην Παρτίζαν λόγω προβλήματος στον καρπό, ενώ ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός. Τι ισχύει για τον Κέντρικ Ναν και τον Κώστα Σλούκα; «Ο Ρογκαβόπουλος είναι σίγουρα εκτός, όπως και ο Κώστας Σλούκας με τον Κέντρικ Ναν. Για τον Μπόνγκα δεν γνωρίζουμε ακόμη. Θα δούμε αύριο πώς θα αισθάνεται και, ανάλογα με την κατάστασή του, θα πάρουμε την απόφασή μας».

Αναφορικά στην ιδιαίτερη σχέση που έχει με τον Δημήτρη Ιτούδη, ο Σέρβος τεχνικός επισήμανε: «Είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες, τη Χάποελ και τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι τα πράγματα. Γνωρίζετε τη σχέση μου με τον Δημήτρη και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να την επαναλάβω. Είμαστε πολύ κοντά, σαν αδέλφια. Το παιχνίδι είναι κάτι διαφορετικό από τη ζωή.

«Περιμένετε κάποιο ακόμη δώρο από τον κόουτς, όπως με τον Σάρας;» ρωτήθηκε, για ν' απαντήσει: «Όχι, όχι. Θα συναντηθούμε σίγουρα σήμερα, οπότε μέχρι εκεί».

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί πως ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ν' αποκτήσει έναν ακόμη σέντερ ή παίκτη σε άλλη θέση, ο Ομπράντοβιτς απάντησε: «Δεν μπορώ να ξεφύγω από τις φήμες. Είναι κάτι που κάνετε εσείς και όσοι αγαπούν το μπάσκετ. Είμαι ένας σοβαρός προπονητής και κάποια ονόματα που έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα δεν έχουν περάσει ποτέ από το μυαλό μου. Δεν γνωρίζω, λοιπόν, τι να απαντήσω. Το αν θα παίξει ο Μουσταφά ή όχι είναι κάτι που θα συζητείται, όπως θα συνεχίσει να υπάρχει κόσμος που θα έχει τη δική του άποψη. Και αυτό είναι καλό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Εμείς είμαστε εδώ, μέσα στην ομάδα, και εγώ ενδιαφέρομαι για τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου. Τίποτε άλλο.»