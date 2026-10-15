Μπαρτσελόνα: Παραμένει «ζεστή» για τον Τρεσόλντι

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τον επιθετικό της Κλαμπ Μπριζ, Νικολό Τρεσόλντι, μετά το χατ-τρικ που σημείωσε στο Champions League εναντίον της Ίντερ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Champions League.

Ο 22χρονος βρισκόταν ήδη στη λίστα των «μπλαουγκράνα» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τον Ντέκο να συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξή του στον βελγικό σύλλογο.

Η Μπριζ ενδέχεται να αξιώσει ποσό άνω των 50 εκατ. ευρώ για τον Γερμανό, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029. Δεν έχει κατατεθεί ακόμη επίσημη πρόταση, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 35 εκατ. ευρώ.

Με τη φανέλα των Βέλγων, ο Τρεσόλντι μετρά 14 τέρματα και έξι ασίστ σε 69 εμφανίσεις, ενώ έχει αγωνιστεί και 27 φορές με την Κ21 της εθνικής Γερμανίας.

sdna.gr