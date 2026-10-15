Ο Χάαλαντ εκθρόνισε τον Μέσι!

Η Παρί Σεν Ζερμέν άλωσε το «Έτιχαντ», επικρατώντας με 4-2 της Μάντσεστερ Σίτι, σε μια βραδιά με ξεχωριστή σημασία για τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός σκόραρε ξανά και έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία που έφτασε τα 60 γκολ στο Champions League.

Ο Χάαλαντ έχει πετύχει αυτά τα γκολ αγωνιζόμενος στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με τρεις διαφορετικές ομάδες: τη Σάλτσμπουργκ, την Ντόρτμουντ και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Μέχρι πρότινος, το σχετικό ρεκόρ ανήκε στον Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός είχε γίνει ο νεότερος παίκτης που έφτασε τα 60 γκολ στο Champions League, όμως ο Χάαλαντ τον προσπέρασε για μόλις… μία μέρα!

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί πως ο Νορβηγός χρειάστηκε μόλις 60 συμμετοχές για να φτάσει τα συγκεκριμένα γκολ, την ώρα που ο Μέσι είχε χρειαστεί 80 παιχνίδια με την Μπαρτσελόνα.

🚨🇳🇴 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Erling Haaland (26) has become the YOUNGEST player to reach 60 goals in the UEFA Champions League. He beat Lionel Messi’s record by one day. ✅ https://t.co/NPLddtmwno — EuroFoot (@eurofootcom) October 14, 2026

england365.gr