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Γουεμπανιάμα: «Σας ακούω και σας στηρίζω» – Στο πλευρό των Γάλλων μαθητών ο σταρ του NBA

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο σταρ του γαλλικού μπάσκετ, Βίκτορ Γουεμπανιάμα, εξέφρασε την στήριξή του στους Γάλλους εφήβους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στα σχολεία της χώρας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 71.500 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις της Πέμπτης, εκ των οποίων 24.500 στην κεντρική πορεία στο Παρίσι, η οποία επικεντρώθηκε στην Place de la Bastille.

«Είναι συστημικές ανισότητες - προβλήματα τόσο βαθιά ριζωμένα που, στην πραγματικότητα, χαίρομαι που οι μαθητές λυκείου και οι νέοι γενικότερα μιλούν ανοιχτά», δήλωσε ο Γουεμπανιάμα σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Πέμπτης. «Τους ακούω, τους στηρίζω και ελπίζω ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα θα κάνουν το ίδιο».

Ο παίκτης των Σαν Αντόνιο Σπερς είχε απαντήσει προηγουμένως «θα το ήθελα πολύ» όταν ένας φίλαθλος του ζήτησε μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram να συμμετάσχει στις διαμαρτυρίες μαζί με τους Γάλλους εφήβους.

«Δείχνω μεγάλο ενδιαφέρον. Το εννοούσα», πρόσθεσε ο Γουεμπανιάμα στη συνέντευξη Τύπου. «Ήμουν κι εγώ σε αυτή τη θέση πριν από όχι και τόσο καιρό. Είχα την τύχη να ξεφύγω από αυτό το σύστημα, να ξεφύγω από αυτά τα προβλήματα. Αλλά είναι θέμα τύχης. Οπότε θέλω να δείξω τη στήριξή μου».

«Δεν είναι κάτι εντελώς ξένο για μένα. Πήγαινα λύκειο στη Ναντέρ, η οποία ήταν ήδη προπύργιο των "blocages" (καταλήψεων) τότε», ανέφερε, αναφερόμενος στους σχολικούς αποκλεισμούς που οργανώνουν οι μαθητές.

Οι ανησυχίες για τα δημόσια σχολεία έχουν τροφοδοτήσει μερικές από τις πιο σημαντικές διαμαρτυρίες στη Γαλλία εδώ και δεκαετίες. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα σε λύκεια στα φτωχά βόρεια προάστια του Παρισιού, όπου η οργή για τις απουσίες των καθηγητών και τις κακοσυντηρημένες εγκαταστάσεις γρήγορα μετεξελίχθηκε σε ένα πανεθνικό κίνημα κατά της ανισότητας, των αδύναμων δημόσιων δαπανών και της πτώσης του επιπέδου.

Κατηγορίες

NBAΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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