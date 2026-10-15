Τσιμίκας: «Μικρέ Κώστα τα καταφέραμε...»

Μεγάλη βραδιά για τον Κώστα Τσιμίκα η χθεσινή, καθώς στον 120ό αγώνα της καριέρας του στη Λίβερπουλ, φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, στο ματς της Αυστρίας κόντρα στη Λασκ Λίντσερ, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, και την οδήγησε στη μεγάλη νίκε με 6-3.

Ο Ελληνας διεθνής αριστερός μπακ έφθασε στο κορυφαίο σημείο της καταξίωσης να είναι αρχηγός σε μια από τις ιστορικότερες ομάδες του κόσμου σε ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Μάλιστα ο Τσιμίκας είχε σημαντική συμβολή στη μεγάλη νίκη των «κόκκινων», δίνοντας δύο ασίστ.

Μετά το τέλος του αγώνα εξέφρασε την δικαιολογημένη περηφάνεια του για τη μαγική βραδιά στο Λίντσερ, με μια ανάρτηση στα social media:

«Να εκπροσωπώ την ομάδα των ονείρων μου, σε μια βραδιά Champions League, ως αρχηγός, με νίκη και μερικές ασίστ; Μικρέ Κώστα, τα καταφέραμε. Μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε και να πιστεύετε, παιδιά. Τα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Σήμερα πραγματοποίησα μερικά από τα δικά μου και είναι υπέροχο το συναίσθημα. Νιώθω τόσο ευγνώμων».