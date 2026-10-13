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ΛεΜπρόν για τους Χιτ με Γιάννη: «Θα είναι εξαιρετικοί, ειδικά αμυντικά»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μίλησε για τη νέα προσπάθεια των Μαϊάμι Χιτ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την επιθετική και αμυντική δυναμική που μπορεί να προσφέρει.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη νέα προσπάθεια των Μαϊάμι Χιτ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εξηγώντας πώς η παρουσία του Greek Freak μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην ομάδα.

Ο «Βασιλιάς» στάθηκε ιδιαίτερα στη δυναμική που θα αποκτήσουν οι Χιτ στην άμυνα, στη σημασία των αποστάσεων στο επιθετικό παιχνίδι, αλλά και στην ικανότητα του Έρικ Σπόελστρα να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα χαρακτηριστικά κάθε παίκτη.

«Οι πρώτες μου σκέψεις; Θα είναι εξαιρετικοί. Προφανώς, έχουμε δει τι μπορεί να κάνει ο Μπαμ τα τελευταία χρόνια. Έχει αρχίσει να σουτάρει πολύ περισσότερο από το τρίποντο. Αυτό είναι καθοριστικό.

Ξέρουμε ότι ο Γιάννης χρειάζεται χώρο. Θέλει χώρο. Δημιουργεί χώρο. Είναι πραγματικά αποτελεσματικός όταν μπορεί να επιτεθεί από τις 45 μοίρες ή να βρει διαδρόμους προς το καλάθι, έχοντας γύρω του παίκτες που δημιουργούν τις απαραίτητες αποστάσεις. Επομένως, πιστεύω ότι η ικανότητα του Μπαμ να σουτάρει πλέον από το τρίποντο βοηθάει πάρα πολύ.

Πιστεύω ότι αμυντικά θα είναι εξαιρετικοί. Κοιτάζεις τον Γουίγκινς, τον Μπαμ, τον Γιάννη, τον Ντέιβιον Μίτσελ. Είναι παίκτες που στηρίζουν μεγάλο μέρος του παιχνιδιού τους στην άμυνα. Θα είναι εξαιρετικοί.

Έχεις τον Σπο εκεί. Ο Σπο πάντα θα ξέρει πώς να τοποθετήσει τα κομμάτια στη σωστή θέση και να αξιοποιήσει τον κάθε παίκτη με τον κατάλληλο τρόπο.

Και μετά προσθέτεις τον Κλέι. Πιστεύω ότι η προσθήκη του Κλέι δίνει στον Μπαμ ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά, καθώς μπορεί να πει: Εντάξει, τώρα έχω λίγο περισσότερο χώρο. Το ίδιο ισχύει και με τον Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, ο οποίος προσφέρει επίσης περισσότερο χώρο στο γήπεδο», είπε αναλυτικά.

sport-fm.gr

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