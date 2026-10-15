ΑΠΟΕΛ: Στον Αβραμίδη το βραβείο ISX Goal of the Month

Το γκολ του Ιωάννη Αβραμίδη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Αρένα» ψήφισε ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ως κορυφαίο της ομάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ο 20χρονος μέσος που με εξαιρετικό εκτός περιοχής σουτ μείωσε σε 3-1 για τους γαλαζοκίτρινους (90΄), αναδείχθηκε κορυφαίος στη σχετική ψηφοφορία και παραλαμβάνει το βραβείο "ISX Goal of the Month" Σεπτεμβρίου 2026.

Η ενημέρωση από τον ΑΠΟΕΛ:

Συγχαρητήρια στον Ιωάννη Αβραμίδη, νικητή του "ISX Goal of the Month" Σεπτεμβρίου 2026 και στη Στυλιανή Γιωργάκη, νικήτρια της υπογεγραμμένης φανέλας. Ευχαριστούμε όλους όσοι ψήφισαν — μείνετε συντονισμένοι για τον επόμενο διαγωνισμό.