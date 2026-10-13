Ρεκόρ σε δημοπρασία μπασκετικού κειμηλίου

Οτιδήποτε σχετίζεται με τον Μάικλ Τζόρνταν αξίζει πολύ. Έτσι μια υπογεγραμμένη φανέλα εκτός έδρας του Air, την οποία φορούσε ο ίδιος στους τελικούς του NBA το 1998, πωλήθηκε έναντι 14 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα οίκος δημοπρασιών, χαρακτηρίζοντάς την ως το ακριβότερο αναμνηστικό αντικείμενο μπάσκετ που έχει πωληθεί ποτέ.

Ο οίκος Hunt Auctions, με έδρα την Πενσυλβάνια, ανακοίνωσε πως αγοραστής ήταν ο επενδυτής ακινήτων από το Μαϊάμι, Ρον Φίρμαν. Πρόκειται για την κόκκινη φανέλα που φορούσε ο Τζόρνταν στον δεύτερο αγώνα εκείνης της σειράς, στις 5 Ιουνίου 1998, όταν οι Σικάγο Μπουλς νίκησαν τους Γιούτα Τζαζ (86-87), ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Ο ηγέτης των «ταύρων» είχε βάλει σε εκείνο το ματς 45 πόντους!

Ο Τζόρνταν και οι Μπουλς κατέκτησαν το πρωτάθλημα με 4-2, πανηγυρίζοντας τον έκτο και τελευταίο τίτλο της καριέρας του Τζόρνταν. Η σεζόν 1997-98 αποτέλεσε το θέμα της σειράς-ντοκιμαντέρ 10 επεισοδίων «The Last Dance», η οποία κυκλοφόρησε το 2020.

«Αν και η σημασία του Μάικλ Τζόρνταν στην αγορά αθλητικών αναμνηστικών είναι εδώ και καιρό εδραιωμένη, η αξία του έχει πλέον αναβαθμιστεί σε επίπεδο περιουσιακού στοιχείου υψηλής κατηγορίας, που συνήθως προορίζεται για εμβληματικά έργα τέχνης», δήλωσε ο Ντέιβιντ Χαντ, πρόεδρος της Hunt Auctions. «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που καταφέραμε να διευκολύνουμε αυτή την ιστορική πώληση, η οποία αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο για τον κλάδο μας».

Το ποσό των 14 εκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη γνωστή τιμή για φανέλα που έχει φορεθεί σε αγώνα, υπολειπόμενο μόνο των 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων που δόθηκαν το 2024 για τη φανέλα του θρύλου του μπέιζμπολ, Μπέιμπ Ρουθ των Νιου Γιορκ Γιάνκις, που τη φορούσε όταν πέτυχε το περίφημο home run «called shot» εναντίον των Σικάγο Καμπς κατά τη διάρκεια του τρίτου αγώνα των World Series του 1932.

Είναι τουλάχιστον η τρίτη φορά που μια φανέλα του Τζόρνταν από τους τελικούς του 1998 πωλείται έναντι ποσού τουλάχιστον 10 εκατ. δολαρίων. Μια φανέλα από τον πρώτο αγώνα είχε πωληθεί σε δημοπρασία έναντι περίπου 10,1 εκατ. δολαρίων το 2022, ενώ μια φανέλα από τον τρίτο αγώνα δημοπρατήθηκε τον περασμένο μήνα έναντι περίπου 12,3 εκατ. δολαρίων.

Οτιδήποτε σχετίζεται με τους τελικούς του 1998 και την τελευταία σεζόν του Τζόρνταν με τους Μπουλς προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον στον χώρο των συλλεκτών. Το 2023, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια Air Jordan, τα οποία φορούσε ο ίδιος στον δεύτερο αγώνα εναντίον των Τζαζ, πωλήθηκε από τον οίκο Sotheby's έναντι 2,2 εκατ. δολαρίων — γεγονός που χαρακτηρίστηκε τότε ως «νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τα πιο πολύτιμα αθλητικά παπούτσια που έχουν πωληθεί ποτέ».

sport-fm.gr