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Το βίντεο που δείχνει τον Μουρίνιο να ειρωνεύεται τον Βινίσιους και έγινε viral

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ζοσέ Μουρίνιο έγινε viral για την κίνησή του που έμοιαζε να ειρωνεύεται τον Βινίσιους Τζούνιορ μετά το λάθος του Βραζιλιάνου

Ο Ζοσέ Μουρίνιο εθεάθη να κάνει μια κίνηση που έμοιαζε να κοροϊδεύει τον Βινίσιους για όσα έκανε λίγο πριν από την αντικατάστασή του, στη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης με 4-3 επί της Ρόμα στο Champions League.

Η ομάδα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκης ως το 82' ήταν μπροστά στο σκορ απέναντι στους «μερένχες» με 3-1, αλλά στο τέλος δεν κατάφερε να γευτεί το τρίποντο. Μάλιστα, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-1, ωστόσο η Ρόμα πέτυχε δύο γρήγορα γκολ στο δεύτερο μέρος με τον Ντόνιελ Μάλεν. Μάλιστα, ο Μουρίνιο πήρε την ασυνήθιστη απόφαση να αντικαταστήσει τον Βινίσιους μόλις ένα λεπτό μετά το δεύτερο γκολ του Μάλεν, στο 57ο λεπτό.

Λίγο πριν από το δεύτερο γκολ της Ρόμα, ο Βινίσιους έχασε την κατοχή της μπάλας, επιχειρώντας να κάνει μια προσποίηση με το τακουνάκι, σε πάσα του τερματοφύλακα Τιμπό Κουρτουά, προκειμένου να τη στείλει προς τα πίσω, σε ελεύθερο χώρο. Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος δεν βρήκε καλά την μπάλα και την έχασε μέσα στο δικό του μισό γήπεδο. Η γρήγορη αντεπίθεση της Ρόμα που ακολούθησε οδήγησε στο πρώτο γκολ του Μάλεν στην αναμέτρηση.Σε πλάνα από την πλάγια γραμμή, ο Μουρίνιο φαίνεται να κάνει μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ειρωνική προς τον Βινίσιους, αμέσως μετά το γκολ της Ρόμα. Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός σήκωσε τη φτέρνα του, μιμούμενος την κίνηση του Βραζιλιάνου, σαν να προσπαθούσε να καταλάβει τι ακριβώς επιχείρησε να κάνει ο επιθετικός της Ρεάλ.

ATHLETIKO.GR 

 

 

 

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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