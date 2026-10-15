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Λιούις Κούμας: Το έκανε όπως ο Στίβεν Τζέραρντ

ΓΗΠΕΔΟ

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta, ο Ουαλός με την κυπριακή καταγωγή έγινε ο δεύτερος παίκτης ηλικίας 21 ετών ή μικρότερης που κατάφερε να πετύχει γκολ και να μοιράσει ασίστ στο ίδιο παιχνίδι της διοργάνωσης με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Ο Λιούις Κούμας έγραψε τη δική του… χρυσή ιστορία με τη φανέλα της Λίβεπρουλ, καθώς ο Ουαλός με καταγωγή από την Κύπρο έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής του συλλόγου ηλικίας 21 ετών ή μικρότερης που σκοράρει και μοιράζει ασίστ σε αγώνα Champions League, μετά τον Στίβεν Τζέραρντ το 2001.

Η Λίβερπουλ επικράτησε της ΛΑΣΚ με 6-3 στην Αυστρία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Champions League και ο Λιούς Κούμας πρόσθεσε το όνομά του σε ένα ιδιαίτερο στατιστικό των «ρεντς» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Opta, ο Ουαλός με την κυπριακή καταγωγή έγινε ο δεύτερος παίκτης ηλικίας 21 ετών ή μικρότερης που κατάφερε να πετύχει γκολ και να μοιράσει ασίστ στο ίδιο παιχνίδι της διοργάνωσης με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Ο πρώτος που είχε πετύχει το συγκεκριμένο επίτευγμα ήταν ο Στίβεν Τζέραρντ, τον Οκτώβριο του 2001, στην αναμέτρηση με την Ντινάμο Κιέβου, όταν ο Άγγλος ήταν επίσης 21 ετών.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗPremier LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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