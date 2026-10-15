Φαλ: «Όλοι είμαστε στην ίδια... σελίδα»

Ο Γάλλος σέντερ κλήθηκε να εξηγήσει πως έχει φτάσει στο αήττητο 5-0 των «πρασίνων» στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν και είπε: «Όλοι απολαμβάνουμε να είμαστε μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Διαθέτουμε μια πολύ γεμάτη ομάδα, από τον πρώτο μέχρι τον δωδέκατο παίκτη. Όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα και αυτό κάνει τη διαφορά».

Αναλυτικά, ο Μουσταφά Φαλ επισήμανε:

Για τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ εξήγησε: «Θα προσπαθήσουμε να επιβάλουμε το στιλ μας και να παίξουμε σκληρή άμυνα. Γνωρίζουμε ότι διαθέτουν εξαιρετικούς σκόρερ, επομένως πρέπει να έχουμε συνέπεια από το πρώτο λεπτό. Έχουν πολύ ταλαντούχους παίκτες και ελπίζουμε να μη βρεθεί κάποιος από αυτούς σε εξαιρετική βραδιά. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τη νίκη».

Για τη δική του καλή εμφάνιση στο Βελιγράδι απάντησε: «Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που αγωνίστηκα, οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο σταθερός, να κάνω όσα μου ζητά ο προπονητής και ελπίζω να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο».

Για το γεγονος πως κόντρα στη Χάποελ θ' αγωνιστεί για πρώτη φορά μπροστά στο φίλαθλο κοινό του Παναθηναϊκού ως παίκτης των «πρασίνων», ο Φαλ είπε: «Έχω περάσει πέντε χρόνια στην Ελλάδα, επομένως γνωρίζω πολύ καλά τους φιλάθλους και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν. Είμαι σίγουρος ότι θα ξεσηκωθούν και θα μας υποστηρίζουν μέχρι το τέλος. Ελπίζω να απολαύσουν το θέαμα που θα τους προσφέρουμε».

Η Χάποελ διαθέτει δυνατούς σέντερ, με τον Ντάνιελ Οτούρου να ξεχωρίζει. Είναι έτοιμος για αυτή την πρόκληση; «Είμαι πάντα έτοιμος για οτιδήποτε χρειαστεί. Είναι μπάσκετ και θα προσπαθήσουμε να ανταγωνιστούμε τον αντίπαλο, όποιος κι αν είναι αυτός. Ο Οτούρου είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, αλλά δεν είναι ο μοναδικός που διαθέτει η Χάποελ. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς στο παιχνίδι μας και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Στο τέλος όταν ρωτήθηκε «ποιο είναι το μυστικό πίσω από το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη Euroleague και το ρεκόρ 5-0;», ο Φαλ απάντησε: «Αρχικά, έχουμε δώσει αρκετά παιχνίδια και καταφέραμε να τα διαχειριστούμε σωστά. Αυτό μας έχει βοηθήσει πολύ. Παράλληλα, έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο. Όλοι απολαμβάνουμε να είμαστε μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Διαθέτουμε μια πολύ γεμάτη ομάδα, από τον πρώτο μέχρι τον δωδέκατο παίκτη. Όλοι είμαστε στην ίδια σελίδα και αυτό κάνει τη διαφορά».

ΑΠΕ