Αποφάσεις Δικαστικής Επιτροπής (30/09)

Η Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ αφού μελέτησε τις παραπομπές που είχε ενώπιον της, επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

*Καταγγελία του Διαιτητή Kωνσταντίνου Φελλά κατά του Νικόλα Παπαδόπουλου Προπονητή του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο και κατά την είσοδο του στα αποδυτήρια στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /19.09.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Γεώργιου Ψευδιώτη κατά του Κώστα Χαραλάμπους Ποδοσφαιριστή του σωματείου ΑΣΙΛ Λύσης που αποβλήθηκε για βίαιη διαγωγή, χτύπησε με τις τάπες αντίπαλο ποδοσφαιριστή χαμηλά στο πόδι στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΑΣΙΛ Λύσης/19.09.2026 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) της ΠΑΦΟΥ FC λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του DA SILVA SA PINTO, RICARDO MANUEL προπονητή της ΠΑΦΟΥ FC γιατί ως δικαιούμενο πρόσωπο για παραμονή στον αγωνιστικό χώρο δεν έφερε στο στήθος κάρτα διακίνησης (κονκάρδα), κατά παράβαση των άρθρων 37-39 του ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026/2027 και του άρθρου 4 (α) και 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΠΑΦΟΣ FC - ΑΕΛ Λεμεσού/18.09.2026 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού για κατανάλωση από οπαδούς της ομάδας οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026/2027 και του άρθρου 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΠΑΦΟΣ F C - ΑΕΛ Λεμεσού/18.09.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – KRASAVA E.N.Y./20.09.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΑΕΚ Λάρνακας/18.09.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΚ Λάρνακας λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου – ΑΕΚ Λάρνακας/18.09.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Αμμοχώστου για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στις κερκίδες του γηπέδου με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας που προκάλεσαν αναταραχή στον εσωτερικό χώρο του γηπέδου (μετά το τέλος του αγώνα οπαδοί της ομάδας που παρέμειναν στις κερκίδες βρίζονταν έντονα με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας και έριχναν αντικείμενα που βρίσκονταν στον χώρο της κερκίδας προς τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας που βρίσκονταν στην αντίπαλη κερκίδα, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της αστυνομίας για αποκατάσταση της τάξης), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/19.09.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Αμμοχώστου για επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στις κερκίδες του γηπέδου με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας που προκάλεσαν ζημιές και αναταραχή στον εσωτερικό χώρο του γηπέδου (μετά το τέλος του αγώνα οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας που παρέμειναν στις κερκίδες βρίζονταν έντονα με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας, έσπασαν τον κλοιό του προσωπικού ασφαλείας που χώριζε την κερκίδα τους και πλησίασαν την κερκίδα των οπαδών της φιλοξενούσας ομάδας και ακολούθως έσπασαν 3 καθίσματα και τα έριξαν προς την κερκίδα της γηπεδούχο ομάδας και παράλληλα έριχναν αντικείμενα που βρίσκονταν στον χώρο της κερκίδας προς τους οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας που βρίσκονταν στην αντίπαλη κερκίδα, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της αστυνομίας για αποκατάσταση της τάξης), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ), 10.2(η) και 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμμοχώστου – ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου/19.09.2026 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για μεταφορά εντός του σταδίου στην κερκίδα επικίνδυνου αντικειμένου (φωτοβολίδα led) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(δ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνου αντικειμένου (φωτοβολίδα led) από οπαδό της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(γ1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για χρήση λέιζερ από οπαδούς της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ιβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για ανάρτηση πανό από οπαδούς της ομάδας ακατάλληλου για αθλητικές εκδηλώσεις, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ε) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /19.09.2026 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) γιατί προκάλεσε την καθυστέρηση έναρξης του αγώνα κατά 2 λεπτά που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για μεταφορά εντός του σταδίου στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίδες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (φωτοβολίες) από οπαδούς της ομάδας πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(δ1β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ε) για ρίψη αντικειμένων από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο που είχαν στόχο τους επιτηρητές που βρίσκονταν εντός του σταδίου κατά την διάρκεια του αγώνα, κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(στ) για ζημιές που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας σε εγκαταστάσεις του σταδίου (τουαλέτες, καρέκλες, γράψιμο στους τοίχους), κατά παράβαση του άρθρου 10.2(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(ζ) για επεισόδιο που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας κατά την διάρκεια του αγώνα εντός του περιφραγμένου χώρου του σταδίου που απείλησε να προκαλέσει ζημιές στον εσωτερικό χώρο του σταδίου, στους θεατές και/ή σε οποιοδήποτε άτομο εντός του σταδίου δημιουργώντας αναταραχή (οι οπαδοί της ομάδας με την έναρξη του αγώνα άναψαν δύο φωτοβολίδες και έκαψαν με την φλόγα τους κασκόλ και φανέλα της γηπεδούχου ομάδας τα οποία έπεσαν εντός του γηπέδου, γεγονός που δημιούργησε μικρές εστίες φωτιάς που προκάλεσε ζημιά στο τεχνικό γρασίδι που βρίσκεται πίσω από την εστία του τερματοφύλακα. Στο πιο πάνω περιστατικό έγινε χρήση πυροσβεστικής φωλιάς για το σβήσιμο της φωτιάς από τους επιτηρητές ενώ είχε θέσει σε ετοιμότητα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία), κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 10.2(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας /19.09.2026 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του PAVEL GOGNIDZE Γενικού Διευθυντή του ΑΡΗ Λεμεσού για προσβλητική συμπεριφορά και/ή αντίθετη με τους βασικούς Κανόνες της αξιοπρεπούς συμπεριφοράς που επέδειξε μετά το τέλος του αγώνα στον χώρο των αποδυτηρίων (πλησίασε την πόρτα των αποδυτηρίων των διαιτητών και διαμαρτυρόταν έντονα στον Παρατηρητή Διαιτησίας θεωρώντας ότι τον αδίκησε η διαιτησία, δημιουργώντας μεγάλη ένταση και αναταραχή), κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών /20.09.2026 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες) κατά παράβαση του άρθου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΑΚΡΙΤΑΣ Χλώρακας – ΑΣΙΛ Λύσης/19.09.2026 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΡΜΗ Αραδίππου για ρίψη αντικειμένου από οπαδό της ομάδας εντός του γηπέδου (οπαδός της ομάδας έριξε μπουκάλι γεμάτο νερό προς τον βοηθό διαιτητή, το οποίο κατέληξε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να τον χτυπήσει), κατά την διάρκεια του αγώνα στο 24ο λεπτό, κατά παράβαση του άρθρου 10.2 (β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2026-2027 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/20.09.2026 (2η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΕΛ Λεμεσού αναφορικά με ανακοίνωση που εξέδωσε και δημοσιεύθηκε στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στις 17/09/2026 μετά τον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027 ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ ημερομηνίας 06/09/2026 και η οποία:

Α. προκαλεί την απαξίωση του αθλήματος του ποδοσφαίρου και της ΚΟΠ και οποιουδήποτε μέλους της ή ο οποίος δημοσιοποιεί μέσω οποιουδήποτε μέσου μαζικής επικοινωνίας θέσεις, απόψεις και επικρίσεις κατά τρόπο που υποσκάπτει το κύρος της ΚΟΠ ή αξιωματούχου της ή μέλους της ή αξιωματούχου μέλους της ή οποιουδήποτε οργάνου, σώματος , αξιωματούχου αγώνα ή μέλους τους

Β. θίγει ή μειώνει την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ή το κύρος οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου, ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και/ή θίγει ή μειώνει οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα, αφορούν διαιτησία που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα που έπεται των δηλώσεων.

Γ. είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορεί να συμβάλει σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορεί να συμβάλει και/ή να υποκινήσει αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιεί το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτική για το άθλημα ή μειωτική για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστική για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό

κατά παράβαση του άρθρου 2 και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρο 4 (ε), (ιστ), (ii) και (iii) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. και του άρθρου 7 Κεφάλαιο ΧΧ Προκήρυξη Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του Κωνσταντίνου Κωνσταντίου, Προέδρου της ΑΕΛ Λεμεσού αναφορικά με δήλωση που προέβει στις 17.09.2026 στα πλαίσια της συνάντησης των Προέδρων με την ηγεσία της ΚΟΠ και η οποία:

Α. προκαλεί την απαξίωση του αθλήματος του ποδοσφαίρου και της ΚΟΠ και οποιουδήποτε μέλους της ή ο οποίος δημοσιοποιεί μέσω οποιουδήποτε μέσου μαζικής επικοινωνίας θέσεις, απόψεις και επικρίσεις κατά τρόπο που υποσκάπτει το κύρος της ΚΟΠ ή αξιωματούχου της ή μέλους της ή αξιωματούχου μέλους της ή οποιουδήποτε οργάνου, σώματος, αξιωματούχου αγώνα ή μέλους τους

Β. είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορεί να συμβάλει σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορεί να συμβάλει και/ή να υποκινήσει αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιεί το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτική για το άθλημα ή μειωτική για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστική για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό κατά παράβαση του άρθρου 2 και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρο 4 (ε), (ιστ), (iii) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. και του άρθρου 7 Κεφάλαιο ΧΧ της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2026-2027.

Απόφαση: Πρόστιμο.