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Συνεχίζει μέχρι την τελευταία στιγμή τις μεταγραφές ο Άρης!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενίσχυση στον άξονα για την ομάδα της Λεμεσού

Ανακοίνωσε Μπερνάντο Περέιρα Φόλια ο Άρης

Αναλυτικά:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου Μπερνάντο Περέιρα Φόλια.

Ο 24χρονος (γεννημένος στις 23 Μαρτίου 2002) κεντρικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της περιόδου 2026-27, με την ομάδα μας να διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη τρία χρόνια.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Φόλια αγωνίστηκε στην Al Wahda FC των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και, με την ολοκλήρωση της σεζόν 2025-26, έμεινε ελεύθερος. Με την ομάδα του Abu Dhabi πραγματοποίησε συνολικά 29 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και καταγράφοντας μία ασίστ, ενώ κατέκτησε και το League Cup των Η.Α.Ε.

Ο Φόλια είναι προϊόν των ακαδημιών της FC Porto, στην οποία εντάχθηκε σε ηλικία οκτώ ετών, ανεβαίνοντας σταδιακά μέχρι την πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε το ντεμπούτο του τη σεζόν 2021-22. Με την FC Porto κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελλα.

Παράλληλα, από το 2021 έως το 2024, ο 24χρονος μέσος πραγματοποίησε 80 συμμετοχές με την FC Porto B, σημειώνοντας έξι γκολ και καταγράφοντας 10 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Φόλια έχει φορέσει τη φανέλα της Πορτογαλίας στις ηλικιακές κατηγορίες Κ18, Κ20 και Κ21

Καλωσορίζουμε τον Μπερνάντο Φόλια στην οικογένεια του Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην ομάδα μας.

 

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