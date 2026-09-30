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Γιοβάνοβιτς: «Αφού μπορούμε εκτός, γιατί να μη νικήσουμε και εντός;»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χαρακτήρισε την Ολλανδία ως τον πιο ποιοτικό αντίπαλο που θα βρει μπροστά της η Εθνική ομάδα και στάθηκε ξανά στον χρόνο που χρειάζεται το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Για την επιτυχία της Εθνικής στο Nations League: «Επιμένω στην ίδια άποψη. Είναι απλά δύο παιχνίδια του ομίλου, έχουμε άλλα τέσσερα ματς. Αύριο είναι μία πρόκληση σε μία μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο που ήταν διαφορετικό είναι η χαρά που πήραν οι Έλληνες ομογενείς που βρέθηκαν στο γήπεδο. Ήταν κάτι μοναδικό για αυτούς. Πήραν μεγάλη χαρά. Αυτά τα 90λεπτα ήταν πολύ έντονα σε συναισθήματα. Άξιζε κάθε έξτρα τρέξιμο και κάθε μονομαχία των παικτών. Κάποιες φορές υπάρχουν που σημαδεύουμε ένα παιχνίδι. Σαν ματς ήταν απλά δύο και έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα».

Για τα συναισθήματα που έχει στη Θεσσαλονίκη ως προπονητής της Ελλάδας: «Πάντα όμορφα. Όταν το 2008 πήγα στο ΑΠΟΕΛ δεν περίμενα ότι μετά από τόσα χρόνια θα επέστρεφα εδώ. Πέρασα σχεδόν 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και πάντα ερχόμενος εδώ, πάντα έχει συναισθήματα για μένα αυτή η πόλη. Γνωρίζω πολλούς φίλους, είναι κατά κάποιο τρόπο η πόλη μου».

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Για το τι πρέπει να γίνει για να πιστέψουν οι παίκτες στο εγώ τους και να μπει πάντα μπροστά η ομάδα :«Μην έχετε αμφιβολία ότι όταν παίζουν οι παίκτες, ξέρω τον Έλληνα παίκτη, πάντα παίζουν στα όρια για την ομάδα. Πάντα υπάρχει αυτό. Αυτό είναι δεδομένο για όλους. Κανένας δεν βλέπει την Εθνική σαν υποχρέωση. Είναι τιμή να εκπροσωπούν την χώρα τους με όλη τους την καρδιά. Όσον αφορά τη σημερινή γενιά, αυτό που χρειάζονται είναι αυτό που δεν έχουμε. Λίγος χρόνος γιατί έχουμε πολλές αλλαγές με πολλούς νέους παίκτες. Το κάνουμε με ένα καλό τρόπο, χωρίς να εκβιάζουμε τις καταστάσεις και έχοντας πολλούς παίκτες που έχουν μία ποδοσφαιρική ηλικία πολύ καλή. Έχουμε μέλλον, αλλά ο χρόνος μας πιέζει. Πρέπει να γυρίσουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στήριξη έχουμε, το είδατε και εσείς στο παρελθόν. Όλα τα γήπεδα είναι γεμάτα, αυτό είναι τεράστιο κίνητρο για τους παίκτες, όταν ξέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον».

Για την διαχείριση των αγώνων: «Πολύ μεγάλο θέμα. Να μην ξεχνάμε ότι πολλοί παίκτες που ήρθαν είχαν κάνει ήδη τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Με τα 4 της Εθνικής πάμε στα 7 σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες. Το πρόγραμμα έτσι είναι όμως. Στις μεγάλες ομοσπονδίες το πρόβλημα είναι μικρότερο γιατί έχουν πολλές επιλογές. Όσον αφορά εμάς πάντα ανησυχούμε για την κατάσταση των παικτών και ιδιαίτερα με τον ρυθμό των αγώνων. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την κούραση. Πριν το τουρνουά, είχα ίσως διαφορετική άποψη βλέποντας τα παιχνίδια όπως είναι. Είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι περιμέναμε πριν. Είναι και τα ταξίδια εκτός των παιχνιδιών. Είναι η ένταση των αγώνων, οπότε έχουμε να διαχειριστούμε πολλά πράγματα».

Για τα αποτελέσματα της Εθνικής εντός και εκτός έδρας: «Δεν ξέρω νομίζω η ατμόσφαιρα στα ματς της Εθνικής είναι διαφορετικά συγκριτικά με τους συλλόγους. Υπάρχει αυτό που μας πιέζει παραπάνω είναι η διάθεση του Έλληνα να έρθει να στηρίξει την ομάδα. Αυτό γίνεται όταν έχουμε μεγάλους αντιπάλους, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Σε διεθνή επίπεδο γίνονται ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, θα παίξουμε με Ολλανδία, Γερμανία κλπ. Ομάδες με τοπ επίπεδο στο ποδόσφαιρο τους. Θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Αφού μπορούμε να κερδίσουμε εκτός, γιατί να μην κερδίσουμε και εντός;».

Για το αν η Ολλανδία είναι καλύτερη συγκριτικά με τις Σερβία-Γερμανία: «Σίγουρα είναι ανάμεσα στις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες. Λόγω του στυλ παιχνιδιού, της ταχύτητας, νομίζω ότι η επιλογή του προπονητή όσον αφορά το στυλ είναι η κατάλληλη. Έχει πολύ μεγάλο potential για το μέλλον».

Για το αν είναι δικαίωση για όλους αυτά τα δύο ματς και οι νίκες: «Ζούμε με αυτό χρόνια και έτσι θα ζούμε στο μέλλον. Δεν αλλάζει η νοοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά, αν χάνουμε δεν είναι τίποτα. Είναι τρόπος λειτουργίας, κάτι που είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Και όσον αφορά τους παίκτες και τον προπονητή. Είναι βέβαια καλό γιατί σε κρατάει σε εγρήγορση, γιατί η πολυτέλεια χρόνου στον φίλαθλο δεν υφίσταται. Έχει τα καλά έχει και τα κακά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν με ρωτάτε μου αρέσει να είμαι παρών σε αυτό το κομμάτι γιατί σε κρατάει σε εγρήγορση».

sdna.gr 

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