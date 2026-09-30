Ο Ρονάλντο «αποχώρησε» από την Εθνική

Ο σούπερ σταρ της εθνικής Πορτογαλίας εγκατέλειψε για τρίτη φορά την προπόνηση, αποχωρώντας με βανάκι από το «Parken», ενώ οι συμπαίκτες του βρίσκονταν ακόμα στο γήπεδο. Αιτία, όπως όλα δείχνουν, οι άκρως επιθετικές δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού, ο οποίος λίγο νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Δανία στην Κοπεγχάγη, διευκρίνισε ότι ο Ρονάλντο θα παραμείνει στον πάγκο.

«Μπορώ να υπόσχομαι ό,τι θέλω. Είμαι ο προπονητής. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις· είπα στον παίκτη ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός. "Σε βάζω στον πάγκο. Αν σε χρειαστώ για 30 λεπτά, θα παίξεις· αν όχι, δεν θα παίξεις". Κανένας παίκτης δεν πρόκειται ποτέ να μου αλλάξει γνώμη. Ούτε αυτός, ούτε κανένας άλλος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ούτε καν ο πρόεδρος του συλλόγου. Ποτέ , μηδενικές πιθανότητες», είπε ο Ζεσούς και συμπλήρωσε ότι στο αυριανό ματς βασικός θα ξεκινήσει ο Γκονσάλο Ράμος.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις που θα αφορούν τον 41χρονο κάτοχο του Παγκοσμίου Ρεκόρ σε διεθνείς συμμετοχές (234) και γκολ (146)

🚨🇵🇹 Jorge Jesus: “Cristiano Ronaldo did not refuse to train”.



“There are no issues. Cristiano told me: if you want me to play, I’ll play. If you want me to sit on the bench, I will. If you want me in the stands, I will”. pic.twitter.com/AX97PWR6EY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2026

απε