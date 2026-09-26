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Οι Γκρίζλις αποδέσμευσαν τον Ντι' Άντζελο Ράσελ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Παρελθόν από τους Γκρίζλις αποτελεί ο Ντι Άντζελο Ράσελ, με τον οργανισμό του Μέμφις να αποδεσμεύει τον έμπειρο γκαρντ.

Παρελθόν από τους Μέμφις Γκριζλις πριν ακόμη φορέσει τη φανέλα τους, αποτελεί από το βράδυ της Παρασκευής (25/09) ο Ντι Άντζελο Ράσελ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα αμερικανικά Μέσα, οι «αρκούδες» πήραν την απόφαση να αποδεσμεύσουν τον 30χρονο Αμερικανό γκαρντ για να κάνουν χώρο στο ρόστερ και στα οικονομικά τους, αφήνοντας ελεύθερο τον έμπειρο άσο ώστε να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Το Νο.2 του ντραφτ του 2015 αγωνίστηκε πέρσι στους Ντάλας Μάβερικς, με τους οποίους και μέτρησε 10,2 πόντους και 4 ασίστ κατά μέσο όρο σε μόλις 26 παιχνίδι, ελέω προβλημάτων τραυματισμών.

Το περασμένο καλοκαίρι έγινε trade στους Μέμφις, ωστόσο, πλέον είναι αναγκασμένος να βγει στην αγορά για να βρει τον έβδομο σταθμό της καριέρας του στο ΝΒΑ.

sport-fm.gr 

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