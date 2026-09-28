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Αντετοκούνμπο: «Είμαι στα καλύτερά μου και μπορώ να κυριαρχήσω»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στη Media Day των Μαϊάμι Χιτ για την κατάσταση του σώματος του και τη δυνατότητα να κυριαρχήσει, ενώ αναφέρθηκε και στους Νιου Γιορκ Νικς.

Νέα σεζόν με υψηλές προσδοκίες για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την παρέα του στο Μαϊάμι! Οι Χιτ με την προσθήκη του «Greek Freak» και του Κλέι Τόμπσον έχουν πολλές προσδοκίες, με τον οργανισμό της Φλόριντα να σκοπεύει να κυριαρχήσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο Έλληνας διεθνής σταρ, ο οποίος στη Media Day της ομάδας του έδωσε το στίγμα για την ερχόμενη σεζόν στο NBA, ενώ επίσης αναφέρθηκε στη σωματική του κατάσταση, στους Νιου Γιορκ Νικς, που πέρυσι αναδείχθηκαν πρωταθλητές στον «μαγικό κόσμο», βγάζοντας και το καπέλο στον Μπράνσον.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο:

«Είμαι στα καλύτερά μου όταν είμαι συγκεντρωμένος, όταν το κορμί μου είναι καλά, τότε ναι, πραγματικά πιστεύω ότι μπορώ να κυριαρχήσω και στις δύο πλευρές του παρκέ, επιθετικά κι αμυντικά. Το έχω αποδείξει στη διάρκεια των χρόνων, ακόμη και πέρυσι που δεν ήμουν στα καλύτερά μου, κατάφερνα να επηρεάζω το παιχνίδι με κάποιον τρόπο.

Είναι δύσκολο για τον κόσμο που δεν το καταλαβαίνει, όμως όταν είσαι στους πέντε, στους τέσσερις, στους τρεις, στους δύο, στους δέκα κορυφαίους, ο καλύτερος όλων είναι αυτός που βοηθάει την ομάδα του να φτάσει βαθιά στα playoffs και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Για εμένα, αυτός είναι. Οπότε αυτή τη στιγμή, η καλύτερη ομάδα είναι οι Νικς και ο Τζέιλεν Μπράνσον ένας από τους κορυφαίους παίκτες».

gazzetta.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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