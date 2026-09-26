Μπακς και Κινγκς… φουλάρουν για Ντούρεν - Ψάχνουν trade για Τέρνερ και Σαμπόνις

Τόσο οι Μιλγουόκι Μπακς όσο και οι Σακραμέντο Κινγκς έχουν «κυκλώσει» το όνομα του Τζάλεν Ντούρεν. Ο 22χρονος δεν έχει συμφωνήσει ακόμα με τους Ντιτρόιτ Πίστονς για νέο συμβόλαιο και έτσι οι δύο ομάδες έχουν αρχίσει να κινούνται δυναμικά για να τον αποκτήσουν, σύμφωνα με τον Εβάν Σιντέρι.

Βέβαια, όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να υπάρξουν αποχωρήσεις. Έτσι, οι Μπακς προσπαθούν να παραχωρήσουν τον Μάιλς Τέρνερ και την ίδια ώρα οι Πίστονς ψάχνουν στην αγορά για κάποιο trade για τον Ντομάντας Σαμπόνις.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με το «Athletic» οι Πίστονς έχουν προσφέρει πενταετές συμβόλαιο 200 εκατομμυρίων στον Ντούρεν, ο οποίος δεν έχει απαντήσει ακόμα.

sdna.gr