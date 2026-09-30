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Παυλίδης: «Πολύ μεγάλη χαρά το γεμάτο γήπεδο - Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι δηλώσεις του Βαγγέλη Παυλίδη πριν τον αγώνα της Ελλάδας με την Ολλανδία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το πως διαχειρίζεται μία ομάδα τα συναισθήματα μετά τις δύο νίκες: «Είναι πολύ μεγάλη χαρά να έχουμε δύο ματς με γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Έχουμε καταλάβει ότι όταν χαιρόμαστε πολύ δεν μας βγαίνει σε καλό. Στο παρελθόν την έχουμε... πατήσει. Μάθαμε από τα λάθη μας στα προηγούμενα προκριματικά και πιστεύω ότι αύριο θα πάνε όλα καλά».

Για τον Μεέρντινγκ: «Ξέρω τον Μαξ τα τελευταία δύο χρόνια στην ΑΖ. Είμαι έκπληκτος με την εξέλιξή του σαν επιθετικός και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Όταν ήταν με μας ήταν 18 χρονών, κέρδισε το Youth League και έδειξε τα χαρακτηριστικά του. Τώρα είναι βασικός και αγωνίζεται στην Εθνική ομάδα».

Για τον ρόλο που του έχει δώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ως «δεκάρι»: «Είναι υπερβολή να λέμε ότι παίζω σαν τον... Κέιν. Μου άρεσε, έκανα πράγματα που ταιριάζουν στο παιχνίδι μου, προσπάθησα να δώσω ό,τι είχα και βγήκε σε καλό».

sdna.gr

 

Κατηγορίες

Super League

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