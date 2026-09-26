Λεμπρόν για την μεταγραφή στους Σίξερς: «Να βοηθήσω τον Εμπίιντ να πάρει το πρωτάθλημα»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποφάσισε να μην ανανεώσει με τους Λος Άντζελες Λέικερς και να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Τελικά, ο «Βασιλιάς» τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Ο 41χρονος στο «Mind the Game» μίλησε για αυτή του την απόφαση και ξεχώρισε τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, την σχέση του με τον Ταϊρίς Μάξεϊ, η οποία επεκτείνεται και εκτός του παρκέ. Δεύτερον, η απόκτηση του Τζέιλεν Μπράουν και τρίτον το γεγονός ότι θέλει να δει τον Τζοέλ Εμπίιντ να πανηγυρίζει το πρώτο του πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Πρώτα απ’ όλα, η σχέση μου με τον Ταϊρίς Μάξεϊ ξεπερνάει τα όρια του παρκέ. Και όταν τον έχω αναφέρει στο παρελθόν στο podcast, η Φιλαδέλφεια δεν υπήρχε καν ως ενδεχόμενο. Δεν ήξερα καν — προφανώς, όλα αυτά ήταν πολύ πριν από την ανταλλαγή του Τζέιλεν Μπράουν, η οποία αποτελεί ακόμη ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της υπόθεσης. Αλλά πραγματικά λατρεύω τα πάντα στον Ταϊρίς Μάξεϊ. Είναι απλώς... κάθε μέρα συναντάς ακριβώς τον ίδιο άνθρωπο. Και αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο στον αθλητισμό και, προφανώς, εξαιρετικά σπάνιο και στη ζωή. Πάντα μιλούσα για το πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι. Και φυσικά όλοι γνωρίζουμε τι μπορεί να προσφέρει μέσα στο γήπεδο. Όταν έμεινα ελεύθερος και αποφασίσαμε να ενημερώσουμε τους Λέικερς ότι δεν θα επέστρεφα, ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που επικοινώνησαν μαζί μου και με πήραν τηλέφωνο... Όσον αφορά τη σχέση μας, υπάρχουν πολλές φορές που απλώς δεν απαντάω στο τηλέφωνο, σε πολλές κλήσεις. Γιατί δεν θέλω να επηρεαστώ προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ξέρω ήδη για ποιο λόγο με παίρνεις. Αλλά είναι τόσο σπουδαίος άνθρωπος που δεν γίνεται να μη μιλήσω μαζί του.

Παράλληλα, θεωρώ ότι η ανταλλαγή του Τζέιλεν Μπράουν ήταν ακόμη ένα στοιχείο που δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς. Νομίζω ότι ο κόσμος περίμενε πως κάτι θα συνέβαινε εκεί, αλλά δεν πιστεύω ότι κάποιος φανταζόταν πως η Φιλαδέλφεια θα αποτελούσε μέρος αυτού του trade. Μου αρέσει πολύ και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει το παιχνίδι. Και στις δύο πλευρές του παρκέ, αυτά που προσφέρει στο παιχνίδι, ο τρόπος που το αντιλαμβάνεται. Τον έχω παρακολουθήσει και θεωρώ ότι, κατά κάποιον τρόπο, έχει παρεξηγηθεί. Και αυτό είναι απολύτως εντάξει. Νομίζω ότι όλοι είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες για κάποιον λόγο. Όλοι προσπαθούν συνεχώς να βάλουν τους πάντες στο ίδιο "κουτί". Και μου αρέσει αυτό που πρεσβεύει και όσα φέρνει στην ομάδα με αυτή τη νοοτροπία.

Και ένας από τους σημαντικότερους λόγους, για να είμαι ειλικρινής, είναι ο μεγάλος, ο Τζοέλ Εμπίντ. Έχει καταφέρει τα πάντα στη λίγκα μας και το μοναδικό πράγμα που δεν έχει πετύχει είναι να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα. Και θέλω να προσπαθήσω να τον βοηθήσω να πάρει το πρώτο του. Έχει αναδειχθεί MVP της λίγκας, έχει χρυσό μετάλλιο, συμμετοχές σε All-Star Game, signature παπούτσια, έχει βγάλει πολλά χρήματα, έχει μια όμορφη οικογένεια, τα έχει όλα. Κουβαλάει μια ολόκληρη πόλη στις πλάτες του. Είναι το “The Process" εδώ και 10 χρόνια, 12 χρόνια, όσα χρόνια κι αν βρίσκεται εκεί. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπούμε ακόμα πιο βαθιά στο "Process". Και ελπίζω ότι μπορώ να αποτελέσω, κατά κάποιον τρόπο, αυτό το τελευταίο μικρό κομμάτι που θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει το εμπόδιο. Να τον βοηθήσω ίσως να δει τα πράγματα λίγο διαφορετικά απ’ ό,τι τα έβλεπε μέχρι τώρα στην καριέρα του, όσον αφορά την καθημερινή διαδικασία, την καθημερινή δουλειά και όλα όσα χρειάζονται για να φτάσεις τελικά εκεί».

sdna.gr