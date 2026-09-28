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Διαθέσιμος για το Ελλάδα-Ολλανδία ο Κωστούλας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο νεαρός διεθνής στράικερ της Μπράιτον θα βρίσκεται στη διάθεση του κόουτς Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα με την Ολλανδία.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της το παιχνίδι με την Ολλανδία στην Τούμπα (το βράδυ της Πέμπτης). Ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί με γεμάτες κερκίδες και ενώ είναι γνωστό και καταγεγραμμένο το διπλό sold out με Ολλανδία και Γερμανία. Για τον αγώνα αυτόν ο Γιοβάνοβιτς θα μπορεί να υπολογίζει και στον Κωστούλα.

Ο νεαρός Έλληνας φορ είχε κάνει ως γνωστόν ράμματα στο πόδι του μετά από μαρκάρισμα του Μαξίμοβιτς στον αγώνα του 1-2 με τη Σερβία. Βέβαια ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αποφασίσει εάν θα δώσει ή όχι χρόνο στον Κωστούλα είτε για την 11άδα είτε ως αλλαγή.

gazzetta.gr

 

 

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