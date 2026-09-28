Ο Κλοπ πειραματίζεται κι oι Γερμανοί γκρινιάζουν!

Η ήττα από την Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ αποκάλυψε το μέγεθος της αποστολής που έχει αναλάβει ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο ίδιος περίμενε πως κάποια στιγμή η πραγματικότητα θα τον προσγείωνε. Ίσως όχι όμως τόσο γρήγορα.

Ανάμεσα στους παίκτες που έμειναν για τις δηλώσεις μετά το παιχνίδι ήταν και ο 21χρονος Χένες Μπέχρενς, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική. Παρά την ήττα, δήλωσε «πολύ χαρούμενος και περήφανος» και παραδέχθηκε πως αισθάνθηκε αμέσως άνετα στον αγωνιστικό χώρο. Μια δήλωση που έμοιαζε σχεδόν παράταιρη σε ένα γήπεδο όπου εκείνο το βράδυ τίποτα δεν θύμιζε… ζώνη άνεσης. Άλλωστε, λίγα λεπτά μετά το σφύριγμα υπήρχαν αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους, οι οποίες προστέθηκαν στα άδεια καθίσματα.

Και όμως, η χαρά ενός νεαρού για το πρώτο του διεθνές παιχνίδι μπορεί να συνυπάρχει με την απογοήτευση μιας εθνικής που έχασε εντός έδρας από την Ελλάδα. Ο Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ, πάντως, δεν χαρίστηκε: υποστήριξε ότι η Γερμανία έχει πλέον υποβιβασθεί στη «μετριότητα». Η είσοδος του Μπέχρενς στο 87ο λεπτό δεν διέψευσε ακριβώς αυτή την εικόνα. Το γκολ του Κουρμπέλη δεν βρήκε ουσιαστική απάντηση, παρά μόνο κάποιες βιαστικές και άτακτες προσπάθειες απέναντι στην εντυπωσιακά ανασταλτική λειτουργία της Ελλάδας.

Ο Κλοπ, ωστόσο, βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Έχει μετατρέψει αυτή τη σειρά των αγώνων σε ένα ποδοσφαιρικό εργαστήριο, καλώντας συνολικά 44 παίκτες για να τους αξιολογήσει. Το εγχείρημα δημιούργησε τεράστιες προσδοκίες, σε σημείο που ορισμένοι έμοιαζαν να περιμένουν από τον νέο ομοσπονδιακό τεχνικό να θεραπεύσει όχι μόνο την εθνική ομάδα, αλλά σχεδόν ολόκληρη τη γερμανική ποδοσφαιρική πραγματικότητα.

Στο Άουγκσμπουργκ, όμως, ήρθε η πρώτη υπενθύμιση ότι τα πειράματα έχουν και αποτυχίες. Οι φίλαθλοι περίμεναν περισσότερα και ακούστηκαν ακόμη και σφυρίγματα. Ο Κλοπ τα άκουσε, αλλά τα αντιμετώπισε με ειρωνική διάθεση, σχολιάζοντας πως ίσως κάποιος στην εξέδρα απλώς «πήρε δυνατά ανάσα ή είχε άσθμα».

Η πραγματικότητα τον πρόλαβε νωρίτερα απ' όσο πιθανότατα υπολόγιζε. Ο ίδιος, πάντως, δεν θεωρεί πως το σχέδιό του υπέστη ζημιά. «Χάσαμε ένα παιχνίδι», ήταν ουσιαστικά το μήνυμά του. Απέναντι σε μια ομάδα που αμύνθηκε σε χαμηλό μπλοκ, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο δημιούργησε «τη δυσκολότερη πρόκληση στο ποδόσφαιρο», η Γερμανία δεν βρήκε λύσεις.

Βέβαια, ο ίδιος ο Κλοπ συνέβαλε στο ρίσκο. Η ενδεκάδα ήταν γεμάτη ποδοσφαιριστές που δεν είχαν ακόμη μάθει να λειτουργούν μαζί. Οι Αντεγιέμι και Σέιντ άλλαζαν πλευρές σχεδόν στην τύχη, ο Φέλιξ Νμέτσα επιχειρούσε διαρκώς κινήσεις που έδειχναν διάθεση αλλά όχι απαραίτητα στρατηγική καθαρότητα, ενώ παίκτες όπως ο Εμπνουταλίμπ και ο Κοντέ βρέθηκαν απότομα σε ένα επίπεδο απαιτήσεων πρωτόγνωρο για εκείνους.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Γιόσουα Κίμιχ έμοιαζε σχεδόν μόνος. Έτρεχε ασταμάτητα, ζητούσε την μπάλα, προσπαθούσε να κινήσει την ομάδα, αλλά η προσπάθειά του έμοιαζε με μοναχική μάχη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ένα μικρό λάθος του έδωσε στην Ελλάδα την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, ενώ το δικό του σώμα ήταν εκείνο που άλλαξε την πορεία του σουτ στο γκολ του Κουρμπέλη.

Έτσι, ο αισιόδοξος Μπέχρενς βρέθηκε να συνυπάρχει με έναν απογοητευμένο αρχηγό. Ο Κίμιχ αποδέχθηκε μάλιστα τη διατύπωση του Σβάινσταϊγκερ περί «μετριότητας». Τώρα αποχωρεί από το καμπ της εθνικής και θα παρακολουθήσει τα επόμενα δύο παιχνίδια από απόσταση.

Ο Κλοπ, όμως, δεν δείχνει να ανησυχεί. Αντίθετα, επιμένει στην ιδέα του και στην προοπτική που βλέπει μπροστά του: «Το μέλλον είναι τόσο θετικό όσο μπορούμε να το φανταστούμε. Γιατί ό,τι μπορείς να φανταστείς, είναι δυνατό».

gazzetta.gr