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Σε δίλημμα η Premier League: Φόβοι πως ο υποβιβασμός της Σίτι θα αποδυναμώσει το πρωτάθλημα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Premier League αμφιταλαντεύεται για το είδος της τιμωρίας που πρέπει να προτείνει για τη Μάντσεστερ Σίτι, διότι φοβάται μια ενδεχόμενη αποδυνάμωση του πρωταθλήματος.

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Μάντσεστερ Σίτι μετά την επιδείνωση της υπόθεσης γύρω από τις φερόμενες οικονομικές παραβιάσεις. Το «Athletic» αποκάλυψε πρόσφατα πως η αρμόδια επιτροπή έκρινε ένοχους τους Πολίτες για την συντριπτική πλειονότητα των κατηγοριών και πλέον μένει να αξιολογηθούν οι κατάλληλες τιμωρίες για κάθε παράπτωμα.

Από την πλευρά της, η Premier League έχει τον ρόλο του κατήγορου στην υπόθεση και διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει μια ανάλογη ποινή προς την ανεξάρτητη επιτροπή που θα πάρει την τελική απόφαση, όμως οι «Times» υποστηρίζουν πως οι ιθύνοντες του πρωταθλήματος βρίσκονται σε δίλημμα για το ποια διαδρομή να ακολουθήσουν.

Στην Premier League άλλωστε υπάρχουν φόβοι πως μια βαρύτατη αφαίρεση βαθμών θα μπορούσε να οδηγήσει στον υποβιβασμό της Μάντσεστερ Σίτι, σε μια εξέλιξη που θα έχει άμεσες επιπτώσεις, τόσο στην δυναμική, όσο και την εμπορικότητα του πρωταθλήματος. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να φέρει τους μεγαλύτερους αστέρες του κλαμπ προς την έξοδο και η λίγκα θα έχανε λίγη από την αστραφτερή της «χρυσόσκονη».

Την ίδια ώρα, άλλες φωνές στο αγγλικό ποδόσφαιρο πιέζουν για βαριές ποινές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον σύλλογο στο χείλος του γκρεμού, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού από την Premier League δεν είναι βέβαιο πως η EFL θα αποδεχόταν τη Μάντσεστερ Σίτι στην Championship.

Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια επιτροπή θα επιτρέψει ακρόαση από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές εντός των επόμενων εβδομάδων, εκεί όπου η Premier θα έχει την ευκαιρία να επικοινωνήσει τις δικές της προτάσεις για την κατάλληλη τιμωρία. Ο τελευταίος λόγος πάντως ανήκει στο τριμελές πάνελ, το οποίο θα ακούσει όλες τις πλευρές και κατόπιν θα προχωρήσει στην ανακοίνωση των ποινών.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗPremier League

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