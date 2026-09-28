«Θα προτείνει και η Premier τιμωρίες για τη Σίτι, πιέζουν οι ομάδες για υποβιβασμό»!

Οι Times με τους απόλυτα έγκριτους Μάρτιν Ζίγκλερ και Ματ Λόουτον, αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο θ’ αποφασιστεί η ποινή που θα επιβληθεί στη Μάντσεστερ Σίτι μετά την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής για την ενοχή στις 114 από τις 115 οικονομικές παραβάσεις του κλαμπ.

«Τις επόμενες εβδομάδες μια νέα επιτροπή αποτελούμενη από τρία άτομα θα πραγματοποιήσει μια είδους ακρόαση για την καταλληλότερη ποινή που θα πρέπει να επιβληθεί στη Σίτι.

Η Premier League θα κάνει τις δικές της προτάσεις, τη στιγμή που σύλλογοι του πρωταθλήματος πιέζουν και αναμένουν βαρύτατη τιμωρία αφαίρεσης βαθμών που θα σημάνει και υποβιβασμό της Σίτι» αναφέρουν οι ρεπόρτερ των Times.

sport-fm.gr