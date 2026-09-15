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Το ΝΒΑ αποφασίζει αν θα κάνει πρόταση εξαγοράς της EuroLeague

ΓΗΠΕΔΟ

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Ημέρα κρίσης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ιδιοκτητών του ΝΒΑ αναμένεται σήμερα να πάρει μια απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ανάμεσα στα θέματα της ατζέντας, δίπλα στη συζήτηση για επέκταση του ΝΒΑ σε Λας Βέγκας και Σιάτλ, είναι και το αν θα κατατεθεί πρόταση εξαγοράς της EuroLeague. Ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, αναμένεται εντός της ημέρας να τοποθετηθεί δημοσίως επί του θέματος, σε συνέντευξη Τύπου.

Εφόσον κατατεθεί πρόταση εξαγοράς, οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και οι μέτοχοι της EuroLeague θα πρέπει να αποφασίσουν για αυτό στη δική τους συνεδρίαση που θα γίνει στο Κόμο, στις 5 Οκτωβρίου. Εκεί, εφόσον γίνει πρόταση από το ΝΒΑ, θα φανεί αν η Ευρωλίγκα και με ποιους όρους θα επιλέξει μια συνεργασία με τους Αμερικανούς ή αν θα διατηρήσει το δικό της πρότζεκτ, το οποίο προβλέπει αύξηση των ομάδων από την επόμενη σεζόν σε 24.

Το ΝΒΑ, την ίδια ώρα, προχωρά κανονικά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του πρότζεκτ του ΝΒΑ Europe. Ο έγκυρος Αμερικανός ρεπόρτερ, Μαρκ Στάιν, έγραψε χθες πως «… έχουν προκύψει σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με τον προγραμματισμένο σχεδιασμό του NBA για την έναρξη του NBA Europe τον επόμενο χρόνο. Ωστόσο, η ηγεσία του πρωταθλήματος παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του εγχειρήματος, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, με έναρξη τον Οκτώβριο του 2027».

Το πρότζεκτ του NBA Europe έχει σχεδιαστεί να ξεκινήσει με συνολικά 16 ομάδες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν 12 μόνιμες ομάδες-μέλη και 4 ομάδες που θα προκύπτουν ετησίως μέσω προκριματικών. Για συμμετοχή ως franchises έχουν καταθέσει φάκελο μεγάλες πόλεις, όπως το Παρίσι, το Βερολίνο, το Μόναχο, η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, το Μιλάνο, η Ρώμη, το Λονδίνο και το Μάντσεστερ, ενώ φάκελο έχει καταθέσει και η ΑΕΚ.

sport-fm.gr

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