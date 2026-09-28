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Μπαρτσελόνα: «Πολύ μεγάλη πιθανότητα ο τελικός του Μουντιάλ 2030 να γίνει στο Καμπ Νου»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο αντιπρόεδρος κοινωνικών υποθέσεων της Μπαρτσελόνα, Αντόνιο Εσκουδέρο, εξέφρασε την πεποίθηση πως το Καμπ Νου έχει πολλές πιθανότητες να φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ του 2030.

Η έδρα του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 παραμένει ανοιχτό ζήτημα, με το Καμπ Νου, το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και γήπεδο στο Μαρόκο να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Από την πλευρά της Μπαρτσελόνα, πάντως, υπάρχει αισιοδοξία πως το μεγάλο παιχνίδι της διοργάνωσης μπορεί να διεξαχθεί στη Βαρκελώνη. Ο αντιπρόεδρος κοινωνικών υποθέσεων του συλλόγου, Αντόνιο Εσκουδέρο, μίλησε με ιδιαίτερη σιγουριά για το ενδεχόμενο, τονίζοντας πως το νέο Καμπ Νου πληροί τις προϋποθέσεις.

«Θα το θέλαμε πραγματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό. Οι αθλητικές αρχές σε όλο τον κόσμο είναι σύμφωνες. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και διαθέτουμε ένα σπουδαίο γήπεδο. Είναι καιρός να γίνει», ανέφερε σε δηλώσεις του στην Cadena SER.

Μάλιστα, ο Εσκουδέρο ανέβασε ακόμη περισσότερο τον πήχη, υποστηρίζοντας πως «υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα» ο τελικός του Μουντιάλ να φιλοξενηθεί στο Καμπ Νου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πορεία των εργασιών, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Ο ίδιος αποκάλυψε, πάντως, πως είχε διαφορετική άποψη για την επιλογή της προσωρινής έδρας της ομάδας στο Μοντζουίκ, καθώς θεωρούσε πως η παραμονή εκεί θα ήταν προτιμότερη.

sport-fm.gr

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